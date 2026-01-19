Qué es mejor para controlar el azúcar en sangre ¿Avena o sémola?: Expertos en nutrición compararon. Getty Images

La avena y la sémola son dos de las opciones más frecuentes y accesibles para los colombianos que buscan mantener una dieta saludable y baja en azúcares.

Aunque ambas tienen un efecto positivo en el control del azúcar de la sangre, lo cierto es que tanto su origen como su preparación y beneficios para el organismo son diferentes.

¿Qué es la sémola y cómo se consume?

Una de las primeras diferencias entre la avena y la sémola es su procedencia, puesto que, mientras la primera se origina en el grano integral molido, la sémola tiene otro tipo de preparación.

La sémola es un tipo de harina que se elabora a partir de diferentes tipos de grano, siendo el más común el trigo. El índice de glucosa es moderado, haciéndola más saludable que los carbohidratos refinados.

Es rica en gluten, lo que permite darle una estructura consistente, ideal para panes, pastas y una amplia variedad de productos horneados.

¿Cuál es mejor para el control del azúcar en la sangre?

De acuerdo con Healthline, la sémola tiene el potencial de mejorar el control del azúcar en la sangre debido a sus altos niveles de magnesio y fibra.

El portal especializado explica que el magnesio funciona incrementando la respuesta de las células a la insulina, encargada de regular la glucosa en la sangre. Asimismo, la fibra ralentiza la absorción de carbohidratos en el torrente sanguíneo, reduciendo los picos de glucosa luego de una comida.

Sin embargo, aunque la sémola puede ser un apoyo considerable en una dieta para diabetes y reducción de carbohidratos, instituciones expertas en nutrición destacan a la avena como un aliado aún más fuerte.

La Clínica Mayo, por ejemplo, señala que la avena contiene un tipo de fibra soluble llamada betaglucano, la cual reduce los niveles de glucosa y colesterol, siendo considerada un factor directo para la reducción de enfermedades cardiacas y la diabetes.

De igual manera, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos destaca que hay evidencias que indican que el consumo de avena y betaglucano de avena participa en la reducción de la glucosa en ayunas.

En ese sentido, aunque la sémola tiene indicadores positivos, los de la avena son superiores en el caso del índice de glucosa (45-58 para la avena y entre 60 y 66 para la sémola de trigo). Adicionalmente, al ralentizar con mayor efectividad la absorción de azúcares, su efecto energético y de saciedad es más sostenido, lo que la hace fundamental en una dieta para controlar la diabetes.