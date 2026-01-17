¿Cuáles fueron las condiciones de salud más buscadas por los colombianos en 2025? / Drazen Zigic

Durante 2025, las búsquedas relacionadas con la salud en Colombia se mantuvieron en niveles similares a los del año anterior, pero evidenciaron un interés cada vez más marcado por condiciones que impactan la calidad de vida, la salud femenina y distintas etapas del ciclo vital. Temas como las venas várices, el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), la endometriosis, la menopausia y el acné concentran gran parte de la atención de los pacientes en entornos digitales.

Nuevas cifras de Doctoralia Colombia muestran que este comportamiento no solo responde a la necesidad de informarse, sino a una transformación en la manera en que las personas investigan, comparan opciones y acceden a servicios de salud, en un ecosistema donde la búsqueda online, la reputación profesional y el acceso oportuno están cada vez más conectados.

Las condiciones más buscadas en 2025

Durante el año, las consultas de los pacientes reflejaron una combinación de condiciones crónicas, de salud femenina, del neurodesarrollo y dermatológicas. Las cinco más buscadas en Colombia fueron:

Venas várices.

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

Endometriosis.

Menopausia.

Acné.

Estos resultados evidencian una mayor conciencia sobre condiciones que afectan el bienestar físico y emocional a largo plazo. El interés sostenido en temas como la endometriosis y la menopausia refuerza la visibilidad de la salud femenina, mientras que el TDAH y el acné reflejan la búsqueda de diagnóstico, acompañamiento especializado y soluciones que impactan la vida cotidiana.

Este interés también se trasladó a las especialidades médicas más consultadas durante 2025. De acuerdo con los datos, las búsquedas se concentraron principalmente en psicología, dermatología, ginecología, pediatría y urología, lo que pone en evidencia la relevancia de la salud mental, el cuidado de la piel y la atención médica a lo largo de diferentes etapas de la vida.

Este comportamiento se alinea, además, con tendencias más amplias de búsqueda en línea. Según Google Trends, las consultas relacionadas con salud femenina, dermatología y salud mental se mantienen entre los temas de salud más buscados en Colombia durante 2025, subrayando la importancia de contar con información confiable y acceso oportuno a especialistas.

De la información a la acción: un recorrido digital cada vez más integrado

Más allá de los temas consultados, las cifras reflejan una transformación en el recorrido del paciente. En 2025, se registraron 4,3 millones de búsquedas de respuestas a preguntas médicas dentro de plataformas digitales de salud, lo que evidencia un alto interés informativo previo a la toma de decisiones.

Ese interés se tradujo cada vez más en acciones concretas. Durante el mismo periodo, Doctoralia reportó alrededor de 18,3 millones de visitas al sitio web, un crecimiento del 17 % frente a 2024, y facilitó cerca de 1,6 millones de citas médicas en Colombia.

Paralelamente, la opinión de otros pacientes ganó relevancia como criterio de elección. En 2025 se publicaron aproximadamente 128.500 nuevas reseñas sobre médicos en el país, un 13 % más que el año anterior, influyendo de forma creciente en cómo los especialistas y las instituciones de salud son descubiertos, comparados y elegidos en el entorno digital.