Así les fue a Nairo Quintana y a los demás colombianos en el Gran Premio Castellón

Así le fue a Nairo Quintana en el Gran Premio Castellón. (Photo by Antonio Baixauli/Getty Images) / Antonio Baixauli

Este sábado 24 de enero se corrió el Gran Premio Castellón, competencia de ciclismo de ruta que se disputa en un solo día entre Castellón y Onda. El recorrido de 171.7 kilómetros fue coronado por el australiano Michael Matthews con un tiempo de 4H03′47″.

Se trata de la segunda consagración del pedalista del Team Jayco AlUla, recordando que se impuso por primera vez en la edición del 2024. Llegó por delante del español Pau Miquel (Bahrain - Victorious) y el eslovaco Lukáš Kubiš (Unibet Rose Rockets).

Le puede interesar: Ethan Vernon gana la cuarta etapa del Tour Down Under y Jay Vine conserva el liderato de la general

¿Cómo les fue a los colombianos en el Gran Premio Castellón?

El mejor colombiano de la carrera fue Nairo Quintana, quien llegó a meta en la casilla 41 a 32 segundos del líder Matthews. El experimentado ciclista boyacense destacó en las partes de montaña, pero el cierre le costó debido a que favoreció a los esprinters.

Edward Cruz y Martín Santiago Herreño, ambos pedalistas del Bardiani CSF 7 Saber, llegaron en la posición 85 y 131, respectivamente.

Lea también acá: Red Bull y Racing Bulls presentaron sus nuevos diseños para F1 2026