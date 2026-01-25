Santa Marta

Santa Marta lanza oficialmente ‘Un Solo Carnaval: Desde el Corazón del Mundo 2026’

El lanzamiento se llevó a cabo en el Teatro Santa Marta y reunió a autoridades distritales, gestores culturales, fundaciones, aliados estratégicos, así como a reyes y reinas de los distintos carnavales de la ciudad.

Santa Marta lanza oficialmente ‘Un Solo Carnaval: Desde el Corazón del Mundo 2026’/ Alcaldía

Santa Marta

En la ciudad se llevó a cabo el lanzamiento de ‘Un Solo Carnaval: Desde el Corazón del Mundo 2026’, una apuesta institucional que fortalece la identidad samaria y consolida el Carnaval como una celebración incluyente, participativa y representativa de la diversidad cultural del territorio.

Uno de los momentos centrales fue la presentación oficial de los reyes y reinas de las fundaciones y carnavales que hacen parte de ‘Un Solo Carnaval’ ellos son:

Carnaval de Gaira: Reina: Laura Valentina Baños Ramírez

Fundapescaito: Rey Momo: Rafael de Jesús Cabrera Briceño. Reina: Liliana Andrea Acosta La Torre

Carnaval de los Niños de Santa Marta: Rey: Emilio José Herrera Suárez. Reina: María José González Perea

Fundación Pescaíto Dorado – Carnaval Infantil de Pescaíto: Reina Central Infantil: Valery Sofía Oliveros Brito. Rey Momo Infantil: Jendri Javier Rada Granados

Carnaval Diverso de Santa Marta 2026: Reina Central: Paulina Andrea Smaikol Phuket

Funcarsan: Rey: Jeison Osorio. Reina: Valeria Mantilla Vergara

Como parte de esta celebración, se anunciaron fechas importantes del Carnaval:

• Carnaval al Río: 30 de enero

• Desfile de la Guacherna: 30 de enero

• Carnaval Diverso: 7 de febrero

• Conversatorio ‘Historia del Carnaval’: 12 de febrero

• Desfile de la Batalla de Flores: 14 de febrero

