Se cayó el techo de una gasolinera en Santa Marta por fuerte brisa

Por fuerte brisa se cayó el techo de una gasolinera en Santa Marta/ Cortesía

Santa Marta

La fuerte brisa que azota por estos días a la ciudad ocasionaron que el techo de una gasolinera ubicada frente al Rumbodromo de la 22 se desplomara, generando momentos de tensión entre los transeúntes y personas que se encontraban dentro del establecimiento comercial.

El incidente causó alarma inmediata en quienes transitaban por la avenida. Empleados de la estación y bomberos voluntarios reaccionaron rápidamente para garantizar la seguridad del área. Según la información entregada por el capitán del cuerpo de bomberos de la ciudad, el hecho no dejó personas lesionadas solo la afectación de unos vehículos que estaban en el lugar.

Ante lo ocurrido recomiendan a las personas que transiten por el lugar, tener precaución hasta tanto se evalúen los daños ocasionados.