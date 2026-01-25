Gamero tras triunfo del Cali: “Queríamos darle una satisfacción a la hinchada, hoy salió feliz”

El Deportivo Cali se quedó con la victoria luego de imponerse 3-1 sobre el Independiente Medellín, en un compromiso que tuvo dos tiempos claramente diferenciados y que dejó sensaciones positivas para el conjunto azucarero, especialmente por la efectividad mostrada en el complemento.

Durante la primera mitad, el trámite del encuentro estuvo marcado por constantes interrupciones, faltas reiteradas y decisiones arbitrales que cortaron el ritmo del juego, impidiendo que ambos equipos encontraran continuidad en sus acciones ofensivas.

Aunque el Cali logró mantener mayor posesión del balón y jugar buena parte del tiempo en campo rival, las opciones claras de gol fueron escasas y el partido se mantuvo equilibrado.

Le puede interesar: Tabla del descenso 2026: Así quedó el Deportivo Cali tras su triunfo sobre Medellín

“Nosotros en el primer tiempo mantuvimos el balón; me imagino que ganamos la posesión en el primer tiempo y jugamos en el tercio ofensivo, pero no tuvimos opciones claras y me parece que el segundo tiempo no fue que las tuvimos claras, pero pudimos llegar con un poco más de claridad; si no, de pronto no tomamos decisiones que se tomaron. Pero la efectividad para mí fue muy buena hoy, muy buena,” destacó Alberto Gamero.

El panorama cambió en la segunda parte. Con un juego más fluido y mayor precisión en los últimos metros, el equipo local logró inclinar la balanza a su favor. Avilés Hurtado, Titi Rodríguez y Johan Martínez marcaron los goles que le dieron la tranquilidad al cuadro vallecaucano, mientras que Gerónimo Mancilla descontó para el DIM. La mejor toma de decisiones y la contundencia en ataque fueron claves para destrabar un partido que parecía cerrado.

Le puede interesar: Millonarios tendrá una baja sensible para su partido contra el Junior en El Campín

Tras el encuentro, Gamero también destacó el rendimiento colectivo y la eficacia mostrada por sus dirigidos. “En el primer tiempo mantuvimos la posesión, pero no tuvimos opciones claras. En el segundo tiempo llegamos con más claridad y la efectividad fue muy buena”, expresó el entrenador, valorando la capacidad del equipo para ajustar y resolver el compromiso.

Además, el estratega resaltó la conexión con la hinchada y la importancia de responderle con resultados. “Tenemos una afición muy grande que ha sufrido bastante y siempre pensamos en darles una satisfacción. Hoy se van felices”, concluyó. Con este triunfo, el Cali suma confianza de cara a lo que viene en el campeonato, mientras que el DIM deberá ajustar aspectos defensivos y de generación ofensiva para recuperar terreno en la tabla.