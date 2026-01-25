Primera comunidad energética en Bogotá: CEFE Tunal y San Cristóbal instalarán 1.700 paneles solares

Los Centros Felicidad (CEFE) Tunal y San Cristóbal implementarán en su infraestructura 1.700 paneles solares que no solo suministrarán energía al complejo, sino también a más de 2.000 hogares de 15 barrios en Bogotá de estratos 1 y 2 en localidades como San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe, por lo que la capital del país tendría su primera comunidad energética.

El anuncio se realiza luego de la alerta emitida sobre el riesgo de desabastecimiento de energía en diferentes zonas vulnerables de Bogotá y un aumento en las tarifas de este servicio en viviendas y comercios.

Los paneles instalados en ambos centros generarán 97.421 kWh/mes, de los cuales el 10% se quedará en los centros de recreación para su consumo interno, mientras que el 90% restante irá para la comunidad, dividida en partes iguales para cada vivienda.

De acuerdo con los expertos, los centros de recreación se ahorrarían aproximadamente 5’622.268 pesos al mes, equivalente a 67’465.000 pesos al año.