Hombre asesinado en restaurante al oeste de Cali presuntamente sería un “narco invisible”

El crimen de Steven Valencia, ocurrido en la tarde del sábado 24 de enero en un restaurante del barrio El Peñón al oeste de Cali, está siendo investigado por las autoridades como un hecho relacionado con posibles rentas criminales.

Según información preliminar, el hombre de 30 años, aunque no tenía antecedentes judiciales, sería un presunto “narco invisible”.

El homicidio fue cometido por cinco hombres que llegaron hasta el establecimiento, con la intención de llevarse a la víctima del lugar. Sin embargo, al percatarse reacciona disparando un arma de fuego y se desató un tiroteo que terminó con su muerte.

Tras el ataque, uniformados de la Policía que se encontraban en el sector lograron la captura de los atacantes, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía mientras avanzan las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron, dos armas de fuego, y una traumática que pertenecían a los presuntos delincuentes, y una más que portaba la víctima.