Asesinato en restaurante del sector El Peñón de Cali deja cinco personas capturadas

El hombre de 30 años murió en un centro asistencial por la gravedad de las heridas.

Cali

Un tiroteo registrado en un restaurante del barrio El Peñón, una de las zonas gastronómicas más concurridas de Cali, generó pánico entre los comensales que visitaban el sector en la tarde del sábado 24 de enero.

Hasta ese lugar llegaron varios sujetos solicitando a un hombre identificado como Steven Valencia, quien se encontraba departiendo con su familia. Al salir del establecimiento, la víctima se percató de que iba a ser atacada y reaccionó disparando contra los agresores, lo que desencadenó un intercambio de disparos.

El hombre de 30 años resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció.

Tras el ataque, uniformados de la Policía que se encontraban cerca del lugar reaccionaron y capturaron a cinco personas señaladas de participar en el crimen e incautaron dos armas de fuego y una traumática de los presuntos agresores y una más que portaba la víctima.

Según confirmaron las autoridades, Valencia no tenía antecedentes judiciales. Este hecho vuelve a encender las alarmas de seguridad en Cali, donde en lo corrido del año ya han sido asesinadas más de 70 personas.