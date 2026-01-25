Disidencias tenían hospital para atender a sus heridos en zona rural de Buenaventura

Imagen de referencia, Disidencias de las Farc en Cauca. Foto: Joaquín Sarmiento / Getty Images /

Buenaventura

En una zona rural de Buenaventura, las autoridades ubicaron y desmantelaron un hospital que había sido instalado por la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las FARC, con el propósito de atender a sus integrantes heridos.

Según las investigaciones, este lugar clandestino venía funcionando desde hace aproximadamente cuatro meses.

“Ese hospital clandestino fue informado por la comunidad y se logró encontrar insumos médicos, medicamentos, además elementos quirúrgicos”, indicó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

Aunque las autoridades no confirmaron la captura de miembros de esta estructura ilegal, sí señalaron que el desmantelamiento de este hospital clandestino representa una afectación a su capacidad criminal