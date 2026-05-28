Advierten que lluvias en la parte alta de Ibagué podrían ocasionar cortes de agua en algunos barrios

Ibagué

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado IBAL anunció que las precipitaciones registradas en el cañón del Combeima han generado arrastre de material y disminución en la capacidad de captación de agua cruda, situación que podría ocasionar bajas presiones o intermitencias en algunos sectores de la ciudad.

Las lluvias se han registrado en sectores como Quebrada Seca, Villa Restrepo y Las Perlas en el Cañón del Combeima, provocando arrastre de material pétreo, arenas y lodo hacia la bocatoma Combeima.

Según Andrés Walteros, líder de Potabilización del IBAL, esta situación ha generado acumulación de sedimentos en las rejillas de captación y desarenadores de la planta de tratamiento, disminuyendo la capacidad de ingreso de agua cruda y afectando el caudal operacional necesario para mantener la prestación continua del servicio en la ciudad.

El funcionario aseguró que la empresa adelanta trabajos operativos y complementarios para mitigar la emergencia; sin embargo, debido al aumento del caudal y a las condiciones del terreno, no ha sido posible utilizar maquinaria pesada en algunos puntos por seguridad operacional.

“Estamos en una temporada de altas temperaturas que ha resecado los taludes en la parte alta del cañón del Combeima, haciéndolos más frágiles. Por eso, cualquier lluvia de mediana o alta intensidad genera desprendimientos y arrastre de material que afecta la captación. Invitamos a los usuarios a hacer un uso consciente del agua mientras estabilizamos completamente la operación”, mencionó Andrés Walteros, líder de Potabilización del IBAL.

Dato: en la actualidad la Bocatoma principal del sistema de acueducto de Ibagué está en operación, aunque con disminución de su capacidad de captación por las razones expuestas.

El IBAL hizo un llamado a la comunidad para implementar medidas de ahorro y uso eficiente del agua, evitando desperdicios innecesarios, mientras continúan las labores técnicas y operativas que permitan normalizar.