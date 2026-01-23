Empleado de Frisby en Ibagué denunció humillaciones en su lugar de trabajo: el video es viral

Ibagué

Se ha vuelto viral en redes sociales el video en el que un empleado de Frisby denuncia a los gritos las presuntas humillaciones a las que sería sometido en su lugar de trabajo, ubicado en el centro comercial La Estación de Ibagué.

El hecho ocurrió la noche del jueves 22 de enero en la plazoleta de comidas del centro comercial. Frente a los clientes, el empleado comenzó a gritar desde el interior del establecimiento. El sorprendente episodio fue captado en video y posteriormente divulgado en redes sociales.

“Estoy aburrido, estoy aburrido de cómo me humillan. Si uno hace bien su trabajo, ¿por qué lo humillan tanto? Me humillan todos los días, a toda hora”, se le escucha decir al joven en el video que ha generado polémica en el departamento del Tolima.

Sin embargo, todavía se desconocen las circunstancias que detonaron el aparente ataque de histeria del empleado. Caracol Radio se comunicó con Efraín Valencia, gerente del centro comercial La Estación, quien manifestó que debe ser la marca la que se pronuncie sobre lo ocurrido en su sede de Ibagué.

Entretanto, en redes sociales el video ha generado una gran cantidad de comentarios en contra de la marca Frisby y de respaldo hacia el empleado. Este episodio se suma al reciente caso de la denominada “Doctora Liliana”, una mujer que también se hizo viral en redes sociales por las palabras ofensivas que lanzó contra un repartidor de pizzas en el barrio Chicó de Bogotá.

Dicho episodio también se volvió viral a nivel nacional por los insultos y hasta amenazas que esgrimió la mujer contra el trabajador. Sumado a lo ocurrido en la sede de Frisby en Ibagué, en redes sociales se debate sobre los malos tratos que deben afrontar, en algunos casos, los empleados colombianos.