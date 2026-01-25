Ministerio de trabajo hizo inspección a Frisby en Ibagué: trabajador será trasladado de sede

Ibagué

Luego que se volviera viral en redes sociales el video en el que un empleado de Frisby denuncia a los gritos las presuntas humillaciones a las que sería sometido en su lugar de trabajo, ubicado en el centro comercial La Estación de Ibagué, el Ministerio de Trabajo realizó inspección a la sede del restaurante.

“Estoy aburrido, estoy aburrido de cómo me humillan. Si uno hace bien su trabajo, ¿por qué lo humillan tanto? Me humillan todos los días, a toda hora”, se le escucha decir al joven en el video que ha generado polémica en el departamento del Tolima.

El hecho ocurrió la noche del jueves 22 de enero en la plazoleta de comidas del centro comercial. Frente a los clientes, el empleado comenzó a gritar desde el interior del establecimiento.

En diálogo con Caracol Radio, Lina Zaida Mendieta, directora de la Territorial Tolima del Ministerio del Trabajo, aseguró que luego de conocerse los hechos en el marco de sus competencias se hizo una visita de inspección al restaurante.

“Con base en estas investigaciones el ministerio como autoridad y policía administrativa tomará las medidas que a bien se consideren en el caso que se presentó, por el momento no tenemos ninguna investigación o querella de ningún trabajador de la empresa en la territorial Tolima”, dijo la directora de la territorial.

Previo a la visita de inspección, se designó a través de un auto a un equipo de trabajo para que adelantaran las entrevistas a los trabajadores con el fin de verificar lo que sucedió.

“Nosotros con el resultados de las visitas dejamos una serie de mejoras, si a bien da lugar tomaremos medidas al respecto”, resaltó al indicar el paso que sigue en este proceso.

“El trabajador sigue en la empresa”: Ministerio de Trabajo.

La directora de la territorial Tolima anunció que esta persona seguirá trabajando en Frisby en Ibagué mientras que se adelanta toda la investigación interna, lo que si se definió es que será reubicado en otro punto de la ciudad.

Desde el Ministerio de Trabajo territorial Tolima recordaron que la sede en Ibagué está ubicada en la carrera Quinta número 40 – 56 en la que se pueden hacer las denuncias de manera presencial o también otro mecanismo es el virtual.

Dato: el Ministerio de Trabajo también tiene inspecciones ubicadas en los municipios de Mariquita, Espinal, Líbano, Chaparral y Melgar.