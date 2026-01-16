Red Bull y Racing Bulls presentaron sus nuevos diseños para F1 2026

Tras la salida de Honda como el principal encargado de realizar el motor para ambas escuderías, Ford llega a darles ese nuevo respaldo a ambos equipos para destacar en esta nueva temporada llena de cambios por las nuevas regulaciones que ha implementado la FIA (Federación Internacional del Automóvil).

La presentación de ambos equipos se realizó en Detroit, sede de Ford, este jueves 16 de enero, quien es el encargado de darles una mano con la unidad de potencia para este mundial de pilotos y de constructores.

Para esta temporada, el cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen, estará acompañado por Isack Hadjar, que llega procedente de la escudería hermana Racing Bulls, luego de tener un buen desempeño el año pasado.

El nuevo monoplaza ‘RB22′ luce un azul más brillante en comparación con el RB21 y haciendo un pequeño homenaje a coche que se usó en la temporada del 2010.

A fresh coat of paint for a brand-new era 🎨@FordRacing || #RedBullRacing pic.twitter.com/C4obLVXHI4 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) January 16, 2026

Por el lado de Racing Bulls, no solo presentó lo que será su nuevo livery sino que también mostró a sus dos pilotos que estarán representándolos en carrera tras carrera; Arvid Lindblad de 18 años de edad, estará junto a Liam Lawson, piloto que ya ha tenido experiencia, estando en una gran escudería de F1 como lo es Oracle Red Bull Racing, que es la hermana mayor de Racing Bulls.

El piloto novato Lindblad afrontará un gran reto para su carrera como piloto profesional de F1, Arvid hizo su proceso de formación en la escudería junior de Red Bull, en donde a logrado: Un tercer lugar en el Campeonato de Italia de F4, quedó cuarto en el Campeonato Euro 4 y logró un quinto lugar en la F4 de Emiratos Árabes Unidos.

En cuanto al diseño que presentó Racing Bulls con un color blanco mate y tonos azules, haciendo alusión a los colores que ha venido manejando Red Bull en los últimos años. Este diseño es más elegante y más neutro en comparación con lo que es el nuevo livery de Oracle Red Bull.

Estas son las nuevas regulaciones implementadas por la FIA

Estas nuevas regulaciones que aparecerán para este 2026 traen cambios importantes en los monoplazas de las escuderías; los livery serán más pequeños y más ligeros en comparación con los de temporadas anteriores; ahora tendrán una longitud entre 3,4 y 3,6 metros, tendrán un peso de 768 Kg.

El motor para estos nuevos monoplazas será 100 % con combustible renovable, eliminando el MGU-H (Motor Generator Unit - Heat), que era el sistema híbrido encargado de recuperar la energía térmica de los gases de escape, y la convertía en electricidad que se usaba para girar el turbo, mejorando la eficiencia del motor de combustión.

En la parte aerodinámica, los alerones delanteros y traseros con modos “Corner Mode” (más cerrados para curvas) y “Straight Mode” (más abiertos para rectas), eliminando el DRS actual. También hay una reducción significativa de la carga aerodinámica total (15-30%) y de la resistencia (hasta 40%) para mayor eficiencia.

