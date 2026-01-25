Alejandro Restrepo sobre su continuidad en Medellín: Me siento firme y fuerte

Medellín no pudo sumar sus primeros puntos en la Liga 2026-I y recibió una derrota más en su visita al Deportivo Cali. El cuadro vallecaucano se impuso 3-1, en un compromiso en el que los antioqueños se quedaron con 10 jugadores desde los primeros minutos del encuentro.

Alejandro Restrepo, director técnico del Poderoso, aseguró sentirse “firme y fuerte” en el cargo, teniendo en cuenta la lucha y entrega de sus dirigidos expresada en el partido de este sábado, tras sufrir la baja tempranera de Yony González al ver la cartulina roja.

“Perder un jugador en, dos o tres minutos, creo que dentro de lo que era el planteamiento defensivo, después el equipo lo hizo correcto, pero tener un jugador menos con el plan de partido que teníamos, nos llevó a no poder llevar la pelota tanto al arco rival. Llevar el juego tanto tiempo sin que el rival te llegue a tu portería es muy difícil, al final ellos tienen la jugada del penal que desequilibra el juego”, comentó sobre el compromiso.

Al respecto, Restrepo añadió: “El equipo en ese primer tiempo, con un hombre menos, defensivamente se entregó, compitió, buscó la forma de llevar el partido largo, con un jugador menos ante un rival que tiene sus herramientas, condiciona mucho”.

Al ser interrogado por si sentía presión y se veía en riesgo para continuar al frente del equipo o, por el contrario, contaba con el apoyo de la dirigencia, el entrenador manifestó estar fuerte y pensando en el Tolima, sin entregar mayores detalles.

“Estamos en un gran equipo, con una gran hinchada, con aspiraciones de cosas grandes, han confiado en nosotros para liderar el proyecto, es casi un año y medio de estar acá, hay un conocimiento de nosotros hacia la plantilla”, comentó inicialmente.

Restrepo concluyó: “No tengo nada que recriminarle al grupo, porque se entregó, corrió, con un hombre menos luchó el partido ante un rival muy difícil, en unas condiciones muy adversas y eso es lo que a mí me mantiene firme y fuerte. Es pensar en Tolima el martes, pensar en recuperar bien el equipo, esto apenas está empezando”.