Manchester City - Wolves en Premier HOY: siga EN VIVO el partido con Jhon Arias y Yerson Mosquera. (Photo by Michael Regan/Getty Images) / Michael Regan

La jornada 23 de la Premier League continúa este sábado 24 de enero con el partido entre Manchester City y Woverhamtpon, cuadro que tiene en su nómina titular a los colombianos Jhon Arias y Yerson Mosquera.

Ambos equipos llegan con suma obligación a este enfrentamiento. El City debe ganar para mantenerse como escolta del líder Arsenal y con ello permanecer en la lucha por el título liguero; los Wolves, entretanto, deben seguir sumando puntos para salir de la zona de descenso.

Estelar duelo en el Etihad Stadium que usted podrá seguir EN VIVO a través del minuto a minuto de Caracol Deportes.

Siga EN VIVO el partido Manchester City - Wolves en Premier League