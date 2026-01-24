Manchester City - Wolves en Premier HOY: siga EN VIVO el partido con Jhon Arias y Yerson Mosquera
Los colombianos son titulares y van por la hazaña en el Etihad Stadium.
La jornada 23 de la Premier League continúa este sábado 24 de enero con el partido entre Manchester City y Woverhamtpon, cuadro que tiene en su nómina titular a los colombianos Jhon Arias y Yerson Mosquera.
Le puede interesar: Sebastián Villa le puso fin a los rumores y definió su futuro deportivo
Ambos equipos llegan con suma obligación a este enfrentamiento. El City debe ganar para mantenerse como escolta del líder Arsenal y con ello permanecer en la lucha por el título liguero; los Wolves, entretanto, deben seguir sumando puntos para salir de la zona de descenso.
Estelar duelo en el Etihad Stadium que usted podrá seguir EN VIVO a través del minuto a minuto de Caracol Deportes.
Lea también acá: Yaser Asprilla definió su nuevo equipo, tras abandonar el Girona de España