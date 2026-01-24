Nuevo escándalo sacude al grupo político Fuerza Ciudadana en el Magdalena

Santa Marta

Un nuevo escándalo salpica al grupo político Fuerza Ciudadana luego de que la congresista Ingrit Aguirre denunciara a través de su cuenta en X ser víctima de violencia política, al ser sometida a la prueba del polígrafo para demostrar su lealtad a la colectividad.

“No callaré más, me fui por maltrato, humillaciones y pruebas de polígrafo”, precisó, asimismo, manifestó que teme por su vida y la de su familia “hoy temo por mi integridad física, por mi vida y la de mi familia, por lo tanto, pido especial atención a este caso”.

No callaré más, me fui por maltrato, humillaciones y pruebas de polígrafos.



Ha sido el mismo movimiento político a través de su gerente liquidadora Adriana Trujillo, quien con sus agresiones sistemáticas, ordenadas por Carlos Caicedo, me ha llevado a contar las razones por las… pic.twitter.com/5gwekWXKzd — Ingrid Aguirre (@ingridaguirre11) January 23, 2026

Sobre el tema, el exgobernador del Magdalena, Rafael Martínez se pronunció diciendo que fue la congresista quien por iniciativa propia ofreció someterte a dicha prueba, y que según el dicho resultado no la favoreció.

“Conviene recordar que fuiste tú misma quien, en su momento y por iniciativa propia, ofreció someterse a la prueba del polígrafo, quizá con la esperanza de despejar dudas, aunque el resultado no te favoreció. Y para ser precisos, no fue una sino dos veces que la realidad se impuso”, escribió el exfuncionario en la red social X.

Rafael de verdad que tú eres bien descarado ? Quieres insistir en tratar de dañar mi imagen ??quieres que diga toda la verdad de lo que tú y carlos me hicieron ??



Muestra el chat completo, sin tachones y acláramelos a la opinión pública de que trató el cuestionario de la prueba… — Ingrid Aguirre (@ingridaguirre11) January 24, 2026

Este sería el segundo escándalo en menos de un mes, luego de conocerse un presunto caso de acoso sexual por parte de su presidente fundador Carlos Caicedo a un grupo de mujeres de esta colectividad