Nuevo escándalo sacude al grupo político Fuerza Ciudadana en el Magdalena
La congresista Ingrit Aguirre denuncia violencia política dentro de la colectividad al ser sometida a la prueba del polígrafo.
Santa Marta
Un nuevo escándalo salpica al grupo político Fuerza Ciudadana luego de que la congresista Ingrit Aguirre denunciara a través de su cuenta en X ser víctima de violencia política, al ser sometida a la prueba del polígrafo para demostrar su lealtad a la colectividad.
“No callaré más, me fui por maltrato, humillaciones y pruebas de polígrafo”, precisó, asimismo, manifestó que teme por su vida y la de su familia “hoy temo por mi integridad física, por mi vida y la de mi familia, por lo tanto, pido especial atención a este caso”.
Sobre el tema, el exgobernador del Magdalena, Rafael Martínez se pronunció diciendo que fue la congresista quien por iniciativa propia ofreció someterte a dicha prueba, y que según el dicho resultado no la favoreció.
“Conviene recordar que fuiste tú misma quien, en su momento y por iniciativa propia, ofreció someterse a la prueba del polígrafo, quizá con la esperanza de despejar dudas, aunque el resultado no te favoreció. Y para ser precisos, no fue una sino dos veces que la realidad se impuso”, escribió el exfuncionario en la red social X.
Este sería el segundo escándalo en menos de un mes, luego de conocerse un presunto caso de acoso sexual por parte de su presidente fundador Carlos Caicedo a un grupo de mujeres de esta colectividad