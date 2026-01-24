Personería de Montería alerta por fallas en los servicios de salud en la ciudad

Montería

El personero de la ciudad de Montería, Luis Gabriel Degiovanni, expresó preocupación por la crisis en el sistema de salud que el año pasado cobró la vida de cuatro personas que esperaban atención médica en la capital de Córdoba.

Según el personero, el panorama persiste en este 2026, cuando ya se han conocido quejas por parte de usuarios que han tenido que acudir a acciones judiciales para poder acceder a atención oportuna.

Le puede interesar en Caracol Radio: “El sistema de salud llora porque no tiene acompañamiento”: médico de Córdoba

“A cierre de 2025, atendimos más de 3.775 casos en la ciudad, como la no entrega de medicamentos oportuna, los procedimientos con sus especialidades en tiempos no adecuados, demoras en las remisiones a centros de mayor complejidad; estamos preocupados con esta problemática que se mantiene en el arranque de año”, expresó el personero.

Por su parte, los centros médicos han insistido en que la crisis se agudiza por la falta de pago de las EPS, pues advierten que solo la intervenida Nueva EPS debe más de $30.000 millones a cuatro hospitales públicos del departamento.

“Las lógicas en materia administrativa no pueden ser barreras para el acceso al derecho fundamental de la salud. Entendemos esa situación, pero hay que buscar opciones, soluciones en las que a las personas se les garantice su salud. Tenemos casos de personas con enfermedades catastróficas que requieren quimios y no se dan en el término adecuado; eso extemporáneo no cumple la finalidad para la cual se hizo”, puntualizó el personero.