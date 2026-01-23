Alias ‘Korea’ habría facilitado infiltración que terminó en muerte de 26 hombres de Mordisco

Luego de la muerte de 26 integrantes de las Disidencias de las Farc, de la facción de Iván Mordisco, habría sido el resultado de una operación interna de infiltración, rendición inducida y ejecución, en medio de la guerra criminal por el control territorial en el departamento del Guaviare.

Según esta información, uno de los actores clave sería alias ‘Korea’, cabecilla de la estructura de Mordisco quien tenía presencia en Arauca, pero sostuvo problemas internos con alias ‘Pescado’ por disputas de mando, control de hombres y economías ilegales.

Esto obligó a que ‘Korea’ se moviera a Guaviare para apoyar las estructuras en su guerra contra ‘Mordisco’. Sin embargo, la versión que tiene inteligencia en su poder, indica que la facción de alias ‘Calarcá Córdoba’ le habría pagado para facilitar la infiltración de su estructura debilitando su control interno en zonas estratégicas.

Rendición inducida y ejecución

De acuerdo con este relato de inteligencia, el plan consistió en inducir la rendición de un grupo de hombres de Mordisco, bajo supuestas garantías internas dentro de la misma organización armada.

Le puede interesar: así se ven las “autopistas” del narcotráfico en Guaviare

Una vez se entregaron:

Fueron desarmados

Les retiraron armas, equipos y pertenencias

Y posteriormente habrían sido ejecutados con tiros de gracia

Esta secuencia es interpretada como una purga interna, orientada a eliminar cuadros leales a Mordisco y facilitar el reordenamiento territorial.

Contexto territorial: disputa entre siete estructuras en Guaviare

Esta versión se produce en el mismo escenario donde un informe reservado de inteligencia militar revelado por Caracol Radio, georreferenció la presencia de siete estructuras armadas ilegales operando simultáneamente en el Guaviare:

Estructura Marco Aurelio Buendía

Estructura Jhon Linares

Compañía Móvil Isaías Carvajal

Estructura Primera “Armando Ríos”

Subestructura 44 “Antonio Ricaurte”

Columna Móvil Rodrigo Reyes (Segunda Marquetalia)

Frente Iván Merchán (Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano)

Estas organizaciones convergen en la disputa por rutas ilegales, economías ilícitas y corredores estratégicos, especialmente el eje Guaviare–Caquetá y las conexiones hacia Guainía y el oriente del país.

El mismo informe ubica a Puerto Cachicamo como nodo logístico clave y al sur y suroriente rural de San José del Guaviare como zona de superposición territorial, donde se concentran movimientos armados, control de pasos estratégicos y protección de economías ilícitas.

Reordenamiento criminal

Según la versión de inteligencia, la muerte de los 26 hombres de Mordisco se inscribe en un reacomodo violento del control territorial, en el que las facciones de Mordisco y Calarcá Córdoba estarían utilizando infiltraciones, compra de mandos y ejecuciones selectivas para asegurar corredores clave del narcotráfico en el suroriente del país.