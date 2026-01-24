J.A.C. de Motilones denuncia la no reparación de un daño eléctrico ocurrido en una sede educativa

Cúcuta

Desde la Junta de Acción Comunal del barrio Motilones de Cúcuta, se está denunciando que aún no es reparado el daño eléctrico que sufrió la sede educativa Monseñor Luis Pérez Hernández, hecho ocurrido hace cinco meses, aproximadamente.

“La cuadra completa sufrió un corto y el colegio es muy antiguo. Al presentarse ese daño, se quemó la mayoría del cableado eléctrico y eso afectó la iluminación”, narró a Caracol Radio Elfa Álvarez, presidente de la Junta de Acción Comunal.

“El señor rector, don Valentín, junto con la Junta de Acción Comunal, habló con el secretario (de educación), con el señor alcalde, tuvieron una reunión. Ellos se comprometieron con Centrales Eléctricas para que en vacaciones se hiciera todo el trabajo y al ingresar los niños, ahorita en enero, el colegio tuviera luz. Eso no sucedió porque Centrales dijo que no había presupuesto de la alcaldía y (al iniciar el año escolar 2026) están trabajando así, a media luz, no pueden prender ventiladores, no pueden prender los aires acondicionados”, agregó la líder comunal.

Indicó que temen, que durante el desarrollo de las actividades académicas, se presente otra emergencia mayor, que deje en riesgo a los menores, docentes y personal administrativo.

Solicitan, a las autoridades competentes, solucionar esta problemática lo más pronto posible.

Se estima que en esta sede educativa hay cerca de 1.000 estudiantes matriculados.