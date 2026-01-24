Hostigamiento armado en Anorí: disidencias atacaron base militar en el nordeste de Antioquia

Anorí, Antioquia

En la mañana de este sábado 24 de enero de 2026 se registró un hostigamiento armado contra una base militar del Ejército Nacional ubicada en el municipio de Anorí, en el nordeste de Antioquia, una zona estratégica donde confluyen varios actores armados ilegales.

De acuerdo con información preliminar conocida por las autoridades, dos hombres armados, señalados de pertenecer a las disidencias del frente 36 de las Farc, estructura que estaría bajo el mando de alias Calarcá, abrieron fuego contra la instalación militar, generando momentos de tensión entre los habitantes del casco urbano.

Testigos relataron que el intercambio de disparos se prolongó durante varios minutos, lo que obligó a algunos ciudadanos a resguardarse en sus viviendas y establecimientos comerciales cercanos a la base. El hecho se produjo en un municipio donde, según reportes oficiales, también tienen presencia el Clan del Golfo y el ELN, lo que incrementa el riesgo de confrontaciones armadas.

La reacción de los uniformados permitió repeler el ataque y evitar que la situación escalara. Tras el hostigamiento, las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas, ni entre integrantes de la fuerza pública ni entre la población civil.

Luego del hecho, el Ejército reforzó la seguridad en la zona y mantiene operativos de control y vigilancia, mientras las autoridades adelantan labores de verificación para establecer con precisión la autoría del ataque y descartar nuevas acciones armadas en el municipio.