Golpe a la minería ilegal de disidencias de Farc en Tolima: más de 9.700 en incautaciones

Operativo de la Policía Nacional con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en el municipio de Chaparral, sur del Tolima contra la minería ilegal.

La Policía Nacional, con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombia, intervinieron ocho unidades de producción minera ilegal, mediante la modalidad a cielo abierto, en zona rural del municipio de Chaparral, sur del departamento del Tolima.

Se inutilizaron siete (7) excavadoras, tres (3) motores industriales, una (1) draga, una (1) planta eléctrica y una (1) motobomba, elementos utilizados para el desarrollo de actividades extractivas ilegales, que causan graves afectaciones al medio ambiente.

Las afectaciones en total representan más de 9.700 millones de pesos

Operativo de la Policía Nacional en el municipio de Chaparral, sur del Tolima

La Policía Nacional informó que “como resultado de esta acción, se afectaron de manera significativa las finanzas criminales de los Grupos Delictivos Organizados (GDCO) y del Estado Mayor Central, con una afectación económica estimada en más de 4.000 millones de pesos por concepto de producción ilícita y cerca de 5.700 millones de pesos en maquinaria inutilizada”.

Explosión de maquinaria en medio de operativo de la Policía Nacional en el sector rural del municipio de Chaparral (Tolima).

“No permitiremos que las economías ilícitas sigan destruyendo nuestros recursos naturales ni financiando estructuras criminales. Continuaremos actuando con contundencia para proteger el medio ambiente, fortalecer la legalidad y garantizar la seguridad de las comunidades. Con dignidad, cumplimos”, afirmó el general William Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional.