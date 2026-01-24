Golpe a la minería ilegal en el sur del Tolima

Tolima

La Policía en el Tolima reveló detalles de la operación que se realizó en conjunto con el Ejército y funcionarios de Cortolima contra la minería ilegal que opera en el municipio de Chaparral al sur del Tolima.

Según conoció Caracol Radio, la actividad de intervención se realizó en una zona destinada a la explotación ilícita de material aurífero ubicada en la vereda Tuluni, zona rural del municipio de Chaparral.

En medio del operativo se logró la captura en flagrancia de tres personas, quienes presuntamente se encontraban realizando actividades ilegales de explotación de yacimientos mineros.

“En el procedimiento se logró la incautación de un motor, una clasificadora de madera y un rollo de manguera de succión, elementos utilizados al parecer para esta actividad”, aseguró el coronel, John Anderson Vargas Izao, comandante del departamento de Policía Tolima.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 51 Seccional de Chaparral, por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales. Estas personas se encuentran a la espera de audiencia virtual para definir su situación jurídica. Los elementos incautados fueron puestos a disposición de Cortolima.

Dato: la Policía invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra el medio ambiente a través de la línea de emergencia 123 o informando a la patrulla de Policía más cercana, garantizando absoluta reserva.