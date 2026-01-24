Gobierno de Boyacá ofrece recompensa por información de los responsables del cilindro en Chivor

Las autoridades de Boyacá, en cabeza de la secretaria de Gobierno Alejandra Pico, adelantaron un Consejo Extraordinario de Seguridad en Chivor.

Chivor

Luego de que los expertos antiexplosivos de la Policía Nacional lograran establecer que el cilindro ubicado en la vía que comunica a los municipios de Chivor y Macanal, sector Las Juntas, no estaba cargado con explosivos, se realizó un Consejo de Seguridad en cabeza de la secretaria de Gobierno de Boyacá Alejandra Pico Gama.

“Este sábado 24 de enero de 2026, sobre las 5:30 de la mañana, recibimos una llamada por parte de la comunidad del municipio de Chivor alertando a nuestra Policía Nacional sobre un supuesto artefacto explosivo entre la vía que conduce del municipio de Chivor a Macanal. De inmediato se activaron todos los protocolos de atención y damos un parte de tranquilidad a toda la comunidad boyacense informando que luego de este despliegue, se tiene información verificada sobre que este supuesto artefacto no contenía ningún tipo de explosivos”, aseguró la secretaria de Gobierno y Acción Comunal de Boyacá.

La funcionaria señaló además, que tras el desarrollo del Consejo Extraordinario de Seguridad adelantado con el Ejército Nacional, la Policía Nacional y las alcaldesas de Chivor y Macanal, se estableció una recompensa por $30 millones por información de los presuntos responsables del hecho.

“Por instrucción del señor gobernador, el ingeniero Carlos Andrés Amaya, se ofrece una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que nos dé con el paradero de los responsables de este tipo de hechos”, enfatizó Pico Gama, quien además indicó que “en el departamento de Boyacá no admitimos ningún tipo de hecho que altere la seguridad y genere pánico en nuestras comunidades”.

Las autoridades militares de Boyacá se mantendrán en el sector del Valle de Tenza brindando seguridad a los municipios de Chivor y Macanal.