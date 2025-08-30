Profesor de la Normal de Tunja condenado a 12 años de cárcel por abusar de una estudiante de 11 años

Tunja

El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Tunja condenó a 12 años de cárcel a Néstor Orlando Cely Bautista, profesor de tecnología e informática de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, por ser responsable de acto sexual agravado con una estudiante de 11 años. Debe ser trasladado a la cárcel de Cómbita, según lo determinó el juez al frente del caso.

¿Qué fue lo que pasó?

La tarde del jueves 1 de agosto del 2024, tres estudiantes de grado sexto, pidieron usar el salón de informática para ensayar un baile. El profesor Néstor Cely autorizó ese préstamo, pero luego cerró la puerta e interrumpió la actividad. En ese momento, se acercó de manera indebida a la estudiante de 11 años y realizó tocamientos de carácter sexual, por debajo de su ropa, y por eso la niña salió del lugar junto con sus compañeras.

Ella llegó afectada a su siguiente clase que era de inglés y pidió permiso para acudir a orientación escolar; de hecho, la profesora de esa materia dejó constancia de que la estudiante le comentó en voz baja lo que había pasado. Cuando iba camino a pedir la orientación escolar, un compañero la vio llorando y la llevó a psicoorientación. Allí se informó a rectoría y llamaron a la mamá de la menor; cuando llegó, se reunió con los directivos y con la orientadora, con quienes tomaron la decisión de llamar a la Policía Metropolitana de Tunja y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Todo este procedimiento fue la activación de la ruta interna de atención en la institución educativa.

Más estudiantes de colegios de #Tunja se sumarán al plantón que convocó la comunidad estudiantil de la Escuela Normal Superior de Tunja, para exigir aulas seguras, después de que se conoció el caso de abuso de un docente contra una estudiante menor de 14 años pic.twitter.com/L15bB8MeMA — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) August 5, 2024

De ahí, la mamá de la niña decidió llevarla a valoración médica en el Hospital Universitario San Rafael de Tunja, en donde la Policía recibió la denuncia formal e inmediatamente se desplazaron al colegio, para capturar en flagrancia al profesor Néstor Cely. Cabe destacar que, para el juez, fue en flagrancia porque el hecho ocurrió el mismo día que lo reportaron la estudiante y su mamá, y porque todo sucedió en un lapso muy corto desde el acto abusivo hasta la denuncia.

El profesor ya capturado fue llevado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Tunja, para quedar a disposición de la Fiscalía para su judicialización. Al siguiente día, el viernes 2 de agosto del 2024, se adelantó la audiencia de control de garantías y el juez legalizó la captura; la Fiscalía le imputó cargos por acto sexual agravado con menor de 14 años, pero no los aceptó, por lo que lo privaron de la libertad y lo enviaron a la cárcel mientras avanzaba el proceso.

De ahí en adelante:

22 de noviembre del 2024: audiencia de acusación.

12 y 25 de marzo del 2025: audiencia preparatoria.

11 de abril del 2025: inició el juicio oral.

8 de julio del 2025: alegatos finales.

29 de agosto del 2025: emiten fallo condenatorio.

Todo el proceso recogió testimonios de la estudiante, de sus compañeras, docentes, directivos, la madre y funcionarios de Policía e ICBF.

#AEstaHora I Continua la manifestación de los estudiantes de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, frente a la @AlcaldiaTunja, en este momento el personero se encuentra reunido con el secretario de educación. pic.twitter.com/qt7LpH7yfL — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) August 5, 2024

El juez determinó que el profesor era docente de la estudiante y tenía autoridad directa sobre ella, lo cual agravó la conducta, también porque sabía cuál era la edad de la alumna.

La condena fue de 12 años y 3 meses de prisión e incluye inhabilitación para trabajar en el sector público y ocupar cargos como profesor, funcionario o cualquier empleo del Estado. El juez negó beneficios como prisión domiciliaria y ordenó la reclusión inmediata en Cómbita. La defensa podrá apelar la decisión en los términos de ley.

La niña recibe atención psicológica, protección institucional y acompañamiento a su familia, para garantizar su bienestar y continuidad en su entorno escolar.