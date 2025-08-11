Denuncian lentitud en proceso judicial por actos sexuales en contra de un docente en el Quindío

Armenia

Desesperados y desilusionados se encuentran los familiares de un menor en el departamento que denunció hace ocho años, puntualmente en el año 2017, un caso de abuso por parte de un docente cuando se encontraba cursando segundo grado en la Institución Educativa Jesús María Morales del municipio de Calarcá.

Incluso la Procuraduría General de la Nación en el año 2020 sancionó con destitución e inhabilidad general por 15 años al docente Byron Guinand Arias por la comisión de actos sexuales abusivos con un menor de 14 años.

El padre del menor afectado, Leonardo Fabio Hernández lamentó lo complejo que ha sido el proceso judicial puesto que no se ha generado ningún avance y ya van ocho años en audiencias, pero nada en concreto que permita se haga justicia en su caso.

“Ya llevamos 8 años y pues no transcurre nada nuevo, nada nuevo contra el señor. Lo único que hizo la fiscalía, el juez, que él ya no podía tener ningún cargo público. Solo lo inhabilitaron por 15 años y el proceso cada que que se va a hacer una audiencia, faltan 2 días y ahí mismo me mandan un correo a mi celular de que la audiencia se aplazó hasta nueva orden. Ya van 8 años de lo mismo y cada que faltan 2 días aplazan la audiencia“, mencionó.

Recordó que su hijo cuando tenía siete años y cursaba segundo grado empezó a presentar cambios en su comportamiento que llamaron la atención de los familiares por lo que después de un tiempo el menor confesó la aparente agresión y la dio a conocer a una trabajadora social.

“Entonces allá cuando el niño estudiaba en segundo grado se vino presentando inconvenientes con el niño, después de 1 año fue que él contó pues de que la agresividad del niño era muy tremenda y tocó llevar al niño al hospital por la agresividad. Esa noche lo dieron hospitalizado y pues él a nadie le había contado eso. Hasta el otro día que traba la trabajadora social del hospital, él le comentó que que de amiguitos, pero que eso no lo podía saber nadie. Fue cuando contó lo que el señor profesor le había hecho a él", indicó.

Señaló que desde ese momento iniciaron con el proceso correspondiente para denunciar ante la Fiscalía, pero desde eso no hay un avance significativo lo que genera mucha preocupación porque el docente sigue en libertad.

“La demora en el proceso me genera mucha indignación que yo mantengo y que eso me mantiene a mí demasiadamente afectado también porque pues uno siempre recuerda eso porque no es solo él. Aunque él no dice nada, pero uno a veces siente que él se retrae mucho, hay veces él no me rinden en el colegio", manifestó.

Es de mencionar que el Juzgado Único Penal del Circuito de Calarcá les notificó a los familiares que la próxima audiencia de juicio será el 1 de julio del año 2026.