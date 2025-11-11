3.614 casos de violencia sexual este año en Medellín; el 68% de las víctimas son menores de edad

En 2025, la ciudad ha registrado 3.614 casos de violencia sexual, según el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), una cifra que evidencia tanto la magnitud de la problemática como el aumento de las denuncias y la conciencia ciudadana frente a estos delitos.

Cifras que exigen acción

De los 3.614 casos reportados este año:

68 % corresponde a niñas, niños y adolescentes.

corresponde a niñas, niños y adolescentes. 81 % de las víctimas son mujeres.

de las víctimas son mujeres. 90 % de los agresores son hombres.

de los agresores son hombres. Los principales responsables son familiares (40,7 %) y parejas o exparejas (19 %)

El incremento del 13 % frente al año anterior, según la primera dama, puede estar asociado a un mayor reconocimiento y denuncia de estos hechos: “Hacer visible lo que ha sido oculto durante años es un paso fundamental. Que la gente denuncie significa que entiende que esto no es normal”

Estrategias en marcha

Desde el Despacho de la Primera Dama se lidera la estrategia Tejiendo Hogares, que ha formado a 69.487 niñas, niños, adolescentes y adultos en prevención, identificación y atención de violencias sexuales. Además ha cualificado a más de 600 profesionales de la salud en atención integral a víctimas, lo que ha permitido mejorar los procesos de respuesta y acompañamiento especializado.

“Los niños tienen acceso a dispositivos electrónicos y redes sociales a más temprana edad, enfrentándose a riesgos que los adultos aún no dimensionamos por completo. Debemos aprender a prevenirlos y acompañarlos” expresó la primera dama, Margarita María Gómez Marín.

Congreso Internacional Todos los Protegemos

Para avanzar en la construcción de entornos protectores, la capital antioqueña será anfitriona de la V edición del Congreso Internacional Todos los Protegemos, que se realizará el 20 y 21 de noviembre en Plaza Mayor. Bajo el lema “Creerles siempre, cuidarlos juntos”, el encuentro reunirá a expertos nacionales e internacionales, investigadores, educadores, profesionales de la salud y líderes comunitarios, quienes compartirán conocimientos, experiencias y metodologías innovadoras para la prevención del abuso sexual y el fortalecimiento de los vínculos familiares y educativos.

Las ponencias de los invitados internacionales abarcarán temas como educación emocional, disciplina positiva, salud mental y crianza respetuosa.

El congreso será abierto al público mediante inscripción previa en el portal oficial del Distrito.