Esposa del ministro de Salud firmó auto que ordenó auditoría al Hospital San Rafael de Itagüí

Itagüí, Antioquia

Un auto de la Superintendencia Nacional de Salud, fechado el 19 de enero de 2026, ordenó una auditoría e inspección al Hospital San Rafael de Itagüí. El documento fue revelado por Noticias Telemedellín y está firmado por Beatriz Eugenia Gómez, superintendente delegada para prestadores de servicios de salud, quien además es esposa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Auto de la Supersalud y alcance de la inspección

Según el contenido del auto la auditoría tiene como objetivo verificar el cumplimiento de responsabilidades financieras, administrativas y legales del centro asistencial. La diligencia inició el martes y se extenderá hasta este viernes, de acuerdo con el cronograma establecido por la entidad de control.

Contexto previo y debate público

La expedición del auto se produce después del cruce público de declaraciones sobre el estado económico del hospital, en el que el ministro de Salud cuestionó la gestión del centro asistencial y se refirió al caso en términos críticos. Previamente, el gerente del hospital, Luis Fernando Arroyave, había expuesto la situación financiera de la institución.

Situación financiera del hospital

De acuerdo con la información divulgada, la deuda de las EPS con el Hospital San Rafael de Itagüí supera los $27.000 millones, un factor central en el debate sobre la sostenibilidad del servicio. La inspección de la Supersalud busca establecer el estado real de la gestión y el cumplimiento normativo, conforme a las competencias de la entidad.