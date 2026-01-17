“Fue muy duro ver a mis funcionarios llorando, yo no podía pagarles”: Gte. del Hospital San Rafael

“Le soy honesto, para mí fue muy duro”, dijo el gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, Luis Fernando Arroyave, al describir públicamente la crisis financiera que enfrenta la institución por la millonaria deuda que mantiene Nueva EPS.

El directivo relató el impacto humano de la falta de recursos: “Ver que mis funcionarios llegaban llorando, diciendo ‘no tengo con qué comer, no tengo qué pagar de arriendo, no tengo un aguinaldo para mi hijo’, y tener que decirles que no tengo con qué pagarles, ha sido devastador”.

Según Arroyave, Nueva EPS adeuda al hospital 8.830 millones de pesos, una situación que, aseguró, no es aislada. “No es solo el Hospital San Rafael, son todas las aseguradoras intervenidas las que le deben plata al sistema de salud, no solo en Antioquia, sino en todo el país”, afirmó.

El gerente explicó que el problema ya existía, pero se agravó tras la intervención de varias EPS. “El problema venía de antes, pero se triplicó y se cuadruplicó una vez fueron intervenidas. Hoy estamos completamente ilíquidos”, señaló.

La falta de pagos ha generado un efecto dominó que pone en riesgo la operación hospitalaria. “Ya los proveedores no nos quieren despachar agujas, jeringas, ni insumos básicos. Hemos tenido problemas para pagar alimentación, vigilancia, lavandería y todo lo que requiere un hospital para funcionar”, advirtió.

Aunque recientemente el hospital recibió cerca de 1.100 millones de pesos por giro directo, Arroyave reconoció que el dinero no alcanza. “Mi nómina vale $2.500.000 con eso no alcanzo ni siquiera a cubrir los salarios”, explicó, indicando que priorizó el pago a las auxiliares de enfermería. “La gran mayoría son madres cabeza de familia y han sufrido demasiado”, dijo.

El gerente confirmó que la próxima semana viajará a Bogotá para reunirse con el interventor de Nueva EPS. “Voy a ver de esos 8.000 y pico de millones cuánto nos pueden pagar para empezar a ponernos al día con los funcionarios y con las empresas que nos han apoyado”, sostuvo.

Pese a la crisis, Arroyave aseguró que el hospital no ha suspendido la atención a los usuarios. “Nuestra premisa es que son seres humanos que necesitan ayuda. Si llega un niño con apendicitis, hay que operarlo; si llega un paciente con una enfermedad pulmonar, hay que atenderlo, así sea con las uñas”, enfatizó.

Este lunes se realizará un plantón nacional de usuarios de Nueva EPS, como un llamado al Gobierno para atender las fallas en la dispensación de medicamentos y la financiación del sistema de salud. “Sin el apoyo de los medios, el área de la salud seguiría sin recibir la atención que necesita”, concluyó.