El último adiós a Diego Mazabel, entre el dolor y clamor de seguridad para Cali

Diego Mazabel, reconocido planeador de bodas y empresario fue asesinado en el barrio El Ingenio, sur de Cali.

En medio del dolor y la conmoción que persiste en Cali por el asesinato del empresario y organizador de bodas Diego Fernando Mazabel, este sábado 24 de enero se realizaron sus honras fúnebres en el Parque Cementerio Jardines del Recuerdo.

Familiares, amigos y representantes del sector de eventos despidieron al wedding planner, quien fue atacado a disparos en medio de un atraco en el barrio El Ingenio, sur de la ciudad.

Su pareja, Daniela Rivera, con quien Diego se había comprometido recientemente, lo recordó como un hombre comprometido con Cali y les hizo un llamado a las autoridades ante la creciente inseguridad en la ciudad.

“Se nos están yendo personas que aman la ciudad, que realmente aportar, porque él era un líder para Cali, para el Valle del Cauca. Así que les pedimos que, por favor, implementen un buen plan de seguridad porque necesitamos guardar esas personas que están aportando al progreso”, indicó.

Por su parte, su hijo Emiliano Mazabel, recordó a su padre como un hombre alegre, generoso, creyente y enamorado de Cali.

“Quiero recordar a mi papá como un soñador que quería ver Cali no como una ciudad de terror, sino una ciudad de paz y mostrarle al mundo que Cali era la verdadera sucursal del cielo”, señaló.

aunque agradeció la recompensa de 50 millones ofrecida por la Alcaldía para dar con los responsables del crimen, insistió en la necesidad de invertir en programas estructurales de seguridad que eviten que más familias vivan tragedias similares.

“Esos 50 millones tienen que ser una inversión más grande, antes de que pases todos esos acontecimientos”, agregó.

El hecho que causó conmoción en la ciudad quedó registrado en un video de una cámara de seguridad, en el que se observa al presunto delincuente movilizándose en motocicleta, quien ahora es buscado por las autoridades.