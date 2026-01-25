Ejército responde a denuncia de corrupción: se ha cumplido la ley; sin embargo, Fiscalía investiga

Justicia

El Comando del Ejército Nacional respondió al informe de la revista Semana sobre los presuntos hechos de corrupción que se habrían registrado con los dineros destinados al pago de recompensas y labores de inteligencia contra grupos armados ilegales, asegurando que se ha cumplido la ley.

En la investigación se señalaba que, al parecer, algunos oficiales y suboficiales se habrían concertado para diseñar un montaje que les permitiera apropiarse de recursos públicos ofrecidos como recompensa por la información que permitió ubicar y abatir a Edilberto Marín Gómez, alias ‘Paisa Duber’, mano derecha de ‘Iván Mordisco’, jefe de las disidencias de las Farc.

Sobre esto, el Ejército contestó que la recompensa no se ha pagado porque se están surtiendo los trámites para garantizar que el proceso se adelante en completa normalidad.

“En razón a los hechos relacionados con las presuntas irregularidades respecto del uso indebido y destinación de los recursos de gastos reservados, pago de recompensas y elaboración de informes de inteligencia derivados de operaciones militares, previa verificación de las autoridades competentes y de control interno de la institución, se pudo corroborar el absoluto cumplimiento de la normatividad vigente y apego a las directrices y lineamientos institucionales, respetando en todo momento los principios de legalidad, legitimidad y transparencia”, señaló la institución en un comunicado.

Sobre ‘Paisa Duber’, hombre de confianza de ‘Iván Mordisco’

En el informe de la revista se señaló que una falsa informante, al parecer, recibió pagos por 590 millones de pesos; sin embargo, el Ejército Nacional aclaró que no se ha pagado ninguna recompensa.

“En relación con la operación militar en la que fue neutralizado alias ‘Paisa Duber’, a la fecha no se ha realizado el pago de recompensa alguna por concepto de la información que condujera a la neutralización de este objetivo militar de alto valor estratégico, toda vez que se encuentran en trámite y cumplimiento los procedimientos legales establecidos por el Ministerio de Defensa Nacional para el pago de recompensas”.

Fiscalía investiga

El Ejército Nacional reconoció que las presuntas irregularidades detectadas en el pago de recompensas ya están siendo investigadas por la Fiscalía General de la Nación, al igual que por otros organismos de control.

“En el marco del principio de colaboración armónica, el Ejército Nacional ha brindado los apoyos necesarios para el acceso a la información requerida, conforme a los protocolos legales y de seguridad establecidos”, se lee en el comunicado.

Investigación interna

En cada una de las unidades militares en las que se habrían presentado los hechos de corrupción se abrieron investigaciones administrativas y disciplinarias, “ello en aras de verificar y constatar la veracidad de la información y la posible responsabilidad individual de cada uno de los miembros del Ejército Nacional referenciados en los hechos objeto de denuncia”.

Entre tanto, el Ejército señaló que los uniformados que se atrevan a delatar los casos de corrupción serán protegidos.

“El Ejército Nacional ha impartido órdenes e instrucciones claras para garantizar la protección institucional de los uniformados que, en cumplimiento de su deber, pongan en conocimiento posibles irregularidades y/o novedades, rechazando de manera categórica cualquier forma de represalia, presión o persecución interna”, señaló.

Por último, el Ejército aseguró que “este Comando ha implementado mecanismos adicionales de verificación, supervisión y control a través de la Inspección General, orientados a reducir riesgos operacionales y administrativos, reforzando la separación de funciones, la trazabilidad documental y la rendición de cuentas, sin afectar la eficacia operacional ni la seguridad nacional”.