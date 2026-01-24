Ataques y hurtos de volquetas ponen en riesgo la doble calzada Popayán – Santander de Quilichao

Popayán, Cauca

El consorcio vial Nuevo Cauca, encargado de la construcción de la doble calzada entre Popayán y Santander de Quilichao, advirtió que los hechos de inseguridad han llegado a un punto crítico y obligan a evaluar la continuidad de esta obra vial clave para el departamento y el suroccidente del país.

La concesionaria denunció que, en la madrugada del 23 de enero de 2026, fueron robadas cuatro volquetas y se presentó la retención del vigilante del campamento de la constructora en el corregimiento de Pescador, municipio de Caldono, en el norte del Cauca.

Según la empresa, este hecho se suma a una serie de hurtos contra maquinaria, vehículos y equipos de trabajo que se han vuelto recurrentes durante el desarrollo del proyecto, generando pérdidas millonarias.

El gerente de la Concesión Nuevo Cauca, Julián Antonio Navarro, señaló que “la constructora ha manifestado su fatiga y preocupación frente a esta situación, ya que las pérdidas económicas han afectado gravemente el cronograma, la viabilidad y la continuidad del proyecto”.

El directivo agregó que “la falta de garantías de seguridad para el personal y la maquinaria ha llevado a la empresa a considerar la posibilidad de no continuar con la ejecución directa de la obra”.

La constructora no descartó que los ataques estén relacionados con el interés de estructuras delincuenciales en la maquinaria pesada o con acciones de presión para frenar el avance del proyecto, y pidió al Gobierno Nacional y a las autoridades reforzar las medidas de seguridad para proteger a los trabajadores, los equipos y las comunidades.

La doble calzada entre Popayán y Santander de Quilichao es una obra clave para la movilidad y la economía del Cauca, cuyo avance y culminación dependen de que se garanticen condiciones de seguridad.