Vuelven los Arctic Monkeys al estudio: Revelan nueva canción ‘Opening Night’

El 22 de enero de 2026 la banda británica anunció la salida del sencillo ‘Opening Night’, que hará parte del nuevo álbum benéfico Help(2), producido por la organización benéfica War Child Records. Este álbum contará con colaboraciones de artistas y bandas legendarias como Depeche Mode; Damon Albarn; Foals; Olivia Rodrigo; Pulp y King Krule, entre otros.

El disco fue grabado en una semana durante noviembre de 2025 y reúne un total de 23 canciones divididas en 4 secciones. Además del nuevo material de Turner y compañía, el proyecto incluye canciones inéditas como “Universal Soldier” de Depeche Mode; “The Book of Love”, interpretada por Olivia Rodrigo junto a Graham Coxon; o “When The War Is Finally Done” de Foals.

¿Vuelta a las Raíces?

El sonido del nuevo sencillo rompe con la tendencia que se había instalado en la banda después de la salida del ‘Tranquility Base Hotel & Casino’, ya hace más de ocho años, en donde las canciones buscaban arreglos más sinfónicos y análogos frente a sus primeros álbumes.

Este sencillo destaca por la combinación de un compás robótico con una guitarra limpia, pasando luego a arreglos de baja distorsión que rememoran a la época del Humbug y la experimentación del Suck it and See.

Respecto a sus líricas, las letras hacen una referencia al uso de propaganda en medio de conflictos armados, además del uso de esta como plataforma mediática de los actores políticos.

“Nos enorgullece apoyar la incalculable labor de War Child y esperamos que el disco tenga un impacto positivo en la vida de los niños afectados por la guerra”, manifestó la banda en un comunicado de prensa.

¿Qué es Help(2)?

Este álbum es una colaboración entre artistas para recolectar dinero para la organización benéfica War Child, la cual está brindando asistencia y protección a niños y niñas afectados por conflictos armados en distintas regiones del mundo.

Esta iniciativa toma como inspiración su previo álbum benéfico ‘Help’ de 1995, también grabado en Abbey Road bajo la supervisión de Brian Eno. Aquella edición contó con Radiohead, Oasis, Massive Attack y Sinéad O’Connor, en pleno apogeo del britpop en el mundo. Su distribución fue un éxito y sus fondos fueron destinados a la ayuda humanitaria durante la guerra de Bosnia.

Su fecha de lanzamiento será el 6 de marzo, y su ‘tracklist’ quedará así:

Lado A

1. Arctic Monkeys - Opening Night

2. Damon Albarn, Grian Chatten & Kae Tempest - Flags

3. Black Country, New Road - Strangers

4. The Last Dinner Party - Dead Flowers

5. Beth Gibbons - Sunday Morning

Lado B

6. Arooj Aftab & Beck - Lilac Wine

7. King Krule - The 343 Loop

8. Depeche Mode - Universal Soldier

9. Ezra Collective & Greentea Peng - Helicopters

10. Arlo Parks - Nothing I Could Hide

11. English Teacher & Graham Coxon - Parasite

12. Beabadoobee - Say Yes

Lado C

13. Big Thief - Relive, Redie

14. Fontaines D.C. - Black Boys On Mopeds

15. Cameron Winter - Warning

16. Young Fathers - Don’t Fight The Young

17. Pulp - Begging For Change

18. Sampha - Naboo

Lado D

19. Wet Leg - Obvious

20. Foals - When The War Is Finally Done

21. Bat For Lashes - Carried My Girl

22. Anna Calvi, Dove Ellis, Ellie Rowsell & Nilüfer Yanya - Sunday Light

23. Olivia Rodrigo - The Book of Love

