Tunja activa su agenda cultural 2026

La Alcaldía de Tunja dio inicio a la Agenda Cultural 2026 con la instalación del Consejo de Cultura, principal instancia de concertación entre la administración y los sectores artísticos del municipio.

El secretario de Cultura, Juan Pablo Pérez, explicó que durante la sesión se presentaron las convocatorias y estímulos para este año. «...Contamos con más de mil millones de pesos para apoyar a nuestros artistas a través de la Agenda CEPAC, festivales y salas concertadas...», afirmó.

Entre los eventos programados se destacan el Festival de Jazz, el Festival Internacional de Cine, encuentros de danza y artes clásicas, así como dos ediciones de la Noche de Museos.

Según la administración, el objetivo es fortalecer el patrimonio cultural y convertir el arte en un motor de desarrollo económico para la ciudad.