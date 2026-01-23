Ciudades

Tunja activa su agenda cultural 2026

La instalación del Consejo de Cultura marca el inicio de convocatorias, estímulos y festivales artísticos en la capital boyacense.

Consejo de Cultura de Tunja

Consejo de Cultura de Tunja

Felipe Carreño

Caracol Radio

La Alcaldía de Tunja dio inicio a la Agenda Cultural 2026 con la instalación del Consejo de Cultura, principal instancia de concertación entre la administración y los sectores artísticos del municipio.

El secretario de Cultura, Juan Pablo Pérez, explicó que durante la sesión se presentaron las convocatorias y estímulos para este año. «...Contamos con más de mil millones de pesos para apoyar a nuestros artistas a través de la Agenda CEPAC, festivales y salas concertadas...», afirmó.

Entre los eventos programados se destacan el Festival de Jazz, el Festival Internacional de Cine, encuentros de danza y artes clásicas, así como dos ediciones de la Noche de Museos.

Según la administración, el objetivo es fortalecer el patrimonio cultural y convertir el arte en un motor de desarrollo económico para la ciudad.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad