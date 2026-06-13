Más de 2.000 soldados refuerzan la seguridad en vías y municipios del Huila

Neiva

Desde este fin de semana, más de 2.000 soldados fueron desplegados en diferentes corredores viales, municipios y zonas turísticas del Huila como parte de la estrategia de seguridad que busca garantizar la movilidad de propios y visitantes durante la temporada de vacaciones y el Festival del Bambuco.

El dispositivo fue puesto en marcha por la Novena Brigada del Ejército Nacional y contempla presencia permanente en la Ruta 45, así como en las vías secundarias que conectan con distintos municipios del departamento y zonas turísticas donde se espera una alta afluencia de viajeros durante las próximas semanas.

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Según explicó el brigadier general César Augusto Suárez Giraldo, comandante de la Novena Brigada, la presencia de las tropas busca brindar confianza a quienes recorrerán el departamento durante la temporada festiva. “Esto hace que de alguna manera turistas de otros departamentos y los propios visitantes del departamento puedan ir o desplazarse libremente sin ningún problema y sepan y se sientan seguros porque su Ejército va a estar en la vía”.

La estrategia, denominada “Viaje Seguro, Su Ejército está en la Vía”, también incluye puestos de control, patrullajes y capacidades diferenciales de la Aviación del Ejército, el Grupo Liviano de Caballería, monitoreo con drones, unidades de inteligencia, Gaula Militar y Fuerzas Especiales, con el propósito de prevenir hechos que puedan afectar la tranquilidad de quienes recorren el departamento del Huila.