TIMØ lanza “No Hay Que Llorar”, un himno pop para elegir el amor propio sobre el desamor

El trío pop colombiano TIMØ, nominado al Latin GRAMMY, abre el 2026 con un lanzamiento cargado de energía emocional: “No Hay Que Llorar”, un sencillo que invita a elegir la autoestima por encima del desamor. Con su característico sonido pop alegre, luminoso y contagioso, la banda convierte una experiencia difícil en un mensaje directo y liberador: amar a alguien que no sabe amar no merece lágrimas.

La canción explora ese instante de lucidez que llega después de una pérdida afectiva. Lo que inicialmente se siente como nostalgia o vacío, se transforma en entendimiento: algunas historias acaban porque deben hacerlo, y aferrarse solo prolonga heridas que necesitan cerrar. “No Hay Que Llorar” propone soltar desde la claridad, avanzar desde la dignidad y sanar desde el amor propio. Es una afirmación emocional que recuerda que incluso los finales más dolorosos son también un comienzo.

Este lanzamiento es además el último adelanto antes del estreno del segundo álbum de estudio del grupo, “Canto Pa No Llorar”, que llegará el próximo 13 de febrero. El sencillo define el tono del proyecto: libertad después del desamor, valentía para abrazar la soledad como parte del crecimiento, y la certeza de que el dolor, por más intenso que parezca, nunca es permanente. El mensaje es claro y esperanzador: después de la tormenta siempre deja de llover.

Como parte de esta nueva etapa, TIMØ también expande su universo creativo más allá de la música. En paralelo al lanzamiento, la banda presenta una colaboración especial con LIBERTARIO, la reconocida marca de café, disponible desde el 22 de enero en Colombia (Cartagena, Medellín y Bogotá), México (CDMX) y Costa Rica (San José). Esta alianza incluye una bebida edición especial: un iced latte de pistachio con leche de avena, acompañado de un shot de espresso y crumble de almendras. La campaña estará activa durante tres meses, integrando música, rituales cotidianos y experiencias sensoriales que conectan a TIMØ con sus seguidores desde un lugar más amplio y cercano.

Con “No Hay Que Llorar”, TIMØ reafirma su habilidad para transformar emociones en melodías que acompañan y levantan. Su música vuelve a ser refugio, consuelo y celebración de la resiliencia del corazón.