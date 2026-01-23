Blessd será papá: el artista urbano anuncia la llegada de su primera “bendición” junto a ManuelaQM

El mundo del entretenimiento vive una noticia que ya está dando la vuelta en redes: Blessd será papá.

El artista paisa confirmó que espera su primer hijo junto a la influencer ManuelaQM, con quien sostiene una relación desde hace varios meses. Esta vez, y como él mismo dijo, llegó “la bendición del bendito”, una frase que rápidamente se convirtió en tendencia entre sus seguidores.

El anuncio lo hizo a través de una publicación íntima y emocional, en la que se ve a la pareja abrazada mientras sostienen la ecografía y unos pequeños zapatos de bebé. Blessd acompañó la imagen con un mensaje que dejó ver un lado más personal y reflexivo del artista, alejándose por un momento del tono fuerte y callejero que caracteriza sus letras. Para él, este embarazo representa calma, motivación y una nueva etapa que asume desde la gratitud y la madurez.

Durante semanas, el rumor del embarazo circuló en redes alimentado por indicios y comentarios, pero ni el cantante ni la creadora de contenido habían confirmado la información. Con este anuncio, Blessd no solo despeja las dudas sino que comparte abiertamente la emoción que vive en este momento, reconociendo que la llegada de su hijo le ha dado equilibrio y un nuevo impulso en lo personal.

La reacción del público ha sido masiva. Fans, colegas del género y creadores de contenido celebraron la noticia con mensajes de apoyo y felicitaciones. En cuestión de minutos, la publicación se convirtió en una de las más comentadas del artista, consolidando el anuncio como uno de los momentos más significativos en su vida pública.

Para ManuelaQM, quien cuenta con una fuerte presencia digital y una comunidad fiel en redes sociales, este también se convierte en un momento especial que la acerca aún más a su audiencia, ahora desde un rol completamente nuevo.

Con este capítulo, Blessd inicia un camino diferente al que ha mostrado en su carrera: el de la paternidad. Y aunque continúa creciendo en la música, esta vez lo acompaña un motivo más profundo para seguir avanzando. La “bendición del bendito” ya viene en camino y, sin duda, marcará un antes y un después en su historia personal y artística.