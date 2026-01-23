Supersalud responde a Contraloría tras alerta por crisis en el sector: “compartimos la preocupación”

La Superintendencia Nacional de Salud se pronunció frente al comunicado de la Contraloría General de la República que advierte sobre la presión en el flujo de recursos del sistema de salud, derivada de pagos parciales, tardíos o inexistentes de las EPS a la red prestadora pública.

La entidad señaló que, una vez cuente con el documento oficial, este será tenido en cuenta para continuar con las acciones de inspección, vigilancia y control que le corresponden.

Según explicó la Supersalud, a partir de ese análisis “se tomarán las medidas a que haya lugar, en el marco de sus competencias, y se dará traslado a las entidades competentes”, frente a la situación financiera de los hospitales públicos, los giros de las EPS y la crisis estructural del sistema de salud.

La respuesta se da luego de que la Contraloría reiterara su advertencia y ampliara el llamado al Ministerio de Salud, al señalar que el riesgo se ha agravado y compromete la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud. El órgano de control reportó un incremento de la cartera hospitalaria, deterioro del flujo efectivo de pagos y afectaciones en la continuidad, oportunidad y calidad de los servicios.

La Superintendencia reiteró que “no gerencia ni administra las EPS intervenidas” y afirmó que, ante la crisis estructural advertida desde 2023, seguirá adelantando acciones de inspección, vigilancia y control para garantizar el derecho a la salud de los usuarios del sistema.

Finalmente, la entidad indicó que comparte la preocupación expresada por la Contraloría General de la República y que ejercerá las acciones a que haya lugar “con total transparencia frente a los hallazgos” del ente de control y de los demás organismos competentes.

