SuperSalud descarta liquidación de Asmet Salud EPS y reporta avances tras intervención

SALUD

En un comunicado a la opinión pública, la Superintendencia Nacional de Salud reiteró que Asmet Salud EPS no se encuentra en proceso de liquidación ni se ha ordenado el cierre o terminación de su operación.

Recordemos que esta EPS está intervenida por el Estado desde el 12 de mayo de 2023.

“Es importante aclarar que la intervención no implica la suspensión de los servicios de salud y cualquier decisión sobre una eventual liquidación solo podrá adoptarse mediante acto administrativo, soportado en criterios técnico-científicos, financieros y jurídicos y será comunicada a través de los canales oficiales”, explicó el ministerio de Salud.

Asmet Salud EPS, atiende 1’587.012 afiliados, y tras la intervención administrativa, segun el Gobierno, evidencia avances en la estabilización de los indicadores financieros y en la oportunidad de la prestación de los servicios, así como en el cumplimiento de las órdenes impartidas.

EPS intervenidas con corte 2025

Según informes recientes, las EPS que están bajo medida de intervención forzosa son: