Sube el pasaje y crece el malestar ciudadano en Paipa

Los usuarios del transporte público en Duitama y Paipa expresaron su inconformidad tras el aumento en las tarifas del servicio colectivo e individual, que en algunos casos alcanzó los 2.700 pesos. El ajuste contrasta con la situación en Tunja, donde las tarifas se mantienen sin incrementos recientes.

El secretario de Tránsito de Paipa, Andrés Hurtado, explicó que la decisión se tomó con base en un estudio técnico de costos. «...Analizamos los costos operativos, administrativos y de rodamiento, así como las condiciones socioeconómicas de los conductores, para garantizar la sostenibilidad del servicio...», afirmó.

El funcionario aclaró que las nuevas tarifas solo podrán cobrarse cuando los vehículos cuenten con la calcomanía oficial visible. «...Invitamos a los usuarios a verificar que se les cobre únicamente lo autorizado en los actos administrativos vigentes...», señaló.

El incremento ha generad preocupación entre los ciudadanos, quienes advierten que el alza impacta directamente su economía diaria, especialmente en municipios donde el transporte es el principal medio de movilidad.