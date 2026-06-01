MinTransporte se pronunció tras muerte de Alexander Avendaño en Guatapé: ¿hubo incumplimientos?

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, se pronunció sobre la muerte de Alexander Avendaño, ocurrida el pasado 24 de mayo en el embalse de Embalse El Peñol, en Guatapé.

Rojas aseguró que la embarcación en la que se movilizaba la víctima contaba con los permisos y documentación requeridos.

Sin embargo, investigaciones preliminares apuntan a posibles incumplimientos de las normas de seguridad, entre ellos el presunto transporte de personas en estado de embriaguez, una práctica que está prohibida.

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