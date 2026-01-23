Precio del dólar en Colombia HOY 23 de enero: cierra la semana con una importante baja

La continua baja en el dólar se siente en la economía global por cuenta de las recientes decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, sumado a la incertidumbre por la política arancelaria de Donald Trump. Esto ha permitido que diferentes monedas en el mundo puedan fortalecer su valor en la tasas de cambio, incluyendo el peso colombiano.

Esta circunstancia también ha llevado a que los inversionistas busquen desprenderse del dólar y realizar inversiones en otros mercados, donde puedan obtener mejores rendimientos. Asimismo, el recorte en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal llevará a que la divisa norteamericana se vuelva menos atractiva a nivel global.

En el caso de Colombia, las tasas de interés se han mantenido altas pese a los constantes recortes que ha hecho el Banco de la República. Esto ha hecho que el país se convierta en un escenario propicio para los inversionistas en medio de un contexto donde varias monedas emergentes han logrado revaluar su valor con respecto al dólar.

¿Por qué ha bajado el dólar en Colombia?

Más allá de la incertidumbre en los mercados globales, las medidas internas tomadas por el gobierno de Gustavo Petro también han llevado a una mayor circulación de dólares en Colombia, lo que ha permitido que el peso se fortalezca ante el dólar, al punto de alcanzar una cotización que no se veía desde mediados del 2021.

Recientemente, el Ministerio de Hacienda concretó una deuda externa tasada en una cifra de 4.950 millones de dólares, siendo esta la más alta en la historia de Colombia. Asimismo, el país se ha visto beneficiado por otros factores como un aumento en las remesas, es decir, el dinero que envían varios ciudadanos desde el exterior.

Por otra parte, el gobierno nacional también expidió un borrador de decreto que buscaría repatriar los recursos de pensiones invertidos en el extranjero para recaudar un total de 125 billones de pesos. Esto también pondría un tope máximo del 30% en este aspecto.

Así se cotiza el dólar en Colombia para este 23 de enero de 2026

Según indicó el Banco de la República, el precio del dólar en Colombia para este viernes 23 de enero de 2026 es 3.630 pesos. Esto representa una nueva caída en la tasa de cambio por cuarto día consecutivo, teniendo en cuenta la cifra reportada el día anterior (3.669 pesos).

Por otra parte, estos son los valores que se manejan en las principales ciudades de Colombia para quienes estén interesados en hacer transacciones en dólares durante la jornada de este viernes.

Bogotá: 3.610 pesos por compra y 3.760 pesos por venta.

3.610 pesos por compra y 3.760 pesos por venta. Medellín: 3.590 pesos por compra y 3.730 pesos por venta.

3.590 pesos por compra y 3.730 pesos por venta. Cali: 3.620 pesos por compra y 3.770 pesos por venta.

3.620 pesos por compra y 3.770 pesos por venta. Cartagena: 3.750 pesos por compra y 3.980 pesos por venta.

3.750 pesos por compra y 3.980 pesos por venta. Cúcuta: 3.650 pesos por compra y 3.700 pesos por venta.

3.650 pesos por compra y 3.700 pesos por venta. Pereira: 3.730 pesos por compra y 3.800 pesos por venta.

Cabe señalar que un precio bajo del dólar beneficia principalmente a quienes realizan importaciones, compran productos y tiquetes para viajar al exterior, ya que encontrarán precios más económicos. Mientras que los exportadores y aquellos que reciben dinero desde fuera de Colombia se ven perjudicados al no contar con la misma cantidad de dinero al hacer el cambio a pesos colombianos.