¡Bajó! Precio del café en Colombia HOY jueves 22 de enero, según FNC

En Colombia, el precio del café es monitoreado y regulado por la Federación Nacional de Cafeteros, entidad que diariamente publica un informe con los valores a los que se cotiza este producto tanto a nivel nacional como internacional.

La FNC también brinda apoyo a los caficultores que deseen exportar su café al mercado internacional. Para ello, es necesario realizar un registro en el portal web de la Federación Nacional de Cafeteros, donde, según lo indicado por la entidad, se debe presentar la documentación requerida para llevar a cabo el proceso de exportación conforme a lo establecido por la ley.

Le puede interesar: Productor del mejor café especial de Sudamérica explica los efectos del dólar bajo en su sector

“Esta plataforma está dispuesta tanto para la administración del Registro de Exportador como para los registros de Planta Trilladora, Torrefactora y Fábrica de Café Soluble, por lo cual solo se admite una cuenta administradora por NIT (con dígito de verificación). Es decir, desde una cuenta se pueden administrar los diferentes registros asociados al mismo NIT”, menciona la entidad.

@fedecafeteros 💪🏻☕ ¡Somos la fuerza de todos!En Cafés de Colombia Expo 2025 se unieron las manos, los rostros y las historias de quienes hacen grande este país con café. Porque el café no solo se produce, se siente… se vive, se comparte y nos une. Esto es Colombia. Esto es café. 🇨🇴 ♬ sonido original - fedecafeteros

Así quedó el precio del café hoy, jueves 22 de enero, en Colombia

De acuerdo con el reporte diario de la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este jueves 22 de enero es de 2.500.000 pesos por la compra de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos, lo que evidencia una leve disminución frente al valor registrado el pasado 21 de enero, cuando se cotizaba en 2.560.000 pesos.

El informe también señala que el precio de la pasilla contenida en pergamino para este jueves se mantiene en 10.000 pesos por kilogramo, conservando el mismo valor del día anterior.

le puede interesar: ¿Dejar de tomar café ayuda a bajar de peso? Expertos responden: Recomendaciones y alternativas

Precio del café en Colombia: así se cotiza hoy jueves 22 de enero en las diferentes ciudades del país

Tras el cierre de la Bolsa de Nueva York, la Federación Nacional de Cafeteros publica el precio con el que el café colombiano se cotiza en las diferentes ciudades del país. Según el informe diario, estos son los valores que se manejan actualmente en las distintas regiones de Colombia:

ARMENIA: Carga: 2,500,500 // Kilo: 20,004 // ARROBA: 250,050

Carga: 2,500,500 // Kilo: 20,004 // ARROBA: 250,050 BOGOTÁ: Carga: 2,499,250// Kilo: 19,994 // ARROBA: 249,925

Carga: 2,499,250// Kilo: 19,994 // ARROBA: 249,925 BUCARAMANGA: Carga: 2,498,875 // Kilo: 19,991 // ARROBA: 249,888

Carga: 2,498,875 // Kilo: 19,991 // ARROBA: 249,888 BUGA: Carga: 2,501,250 // Kilo: 20,010 // ARROBA: 250,125

Carga: 2,501,250 // Kilo: 20,010 // ARROBA: 250,125 CHINCHINÁ: Carga: 2,500,375 // Kilo: 20,003 // ARROBA: 250,038

Carga: 2,500,375 // Kilo: 20,003 // ARROBA: 250,038 CÚCUTA: Carga: 2,498,375 // Kilo: 19,987 // ARROBA: 249,838

Carga: 2,498,375 // Kilo: 19,987 // ARROBA: 249,838 IBAGUÉ: Carga: 2,499,625 // Kilo: 19,997 // ARROBA: 249,963

Carga: 2,499,625 // Kilo: 19,997 // ARROBA: 249,963 MANIZALES: Carga: 2,500,375 // Kilo: 20,003 // ARROBA: 250,038

Carga: 2,500,375 // Kilo: 20,003 // ARROBA: 250,038 MEDELLÍN: Carga: 2,499,625// Kilo: 19,997 // ARROBA: 249,963

Carga: 2,499,625// Kilo: 19,997 // ARROBA: 249,963 NEIVA: Carga: 2,498,750// Kilo: 19,990 // ARROBA: 249,875

Carga: 2,498,750// Kilo: 19,990 // ARROBA: 249,875 PAMPLONA: Carga: 2,498,500 // Kilo: 19,988 // ARROBA: 249,850

Carga: 2,498,500 // Kilo: 19,988 // ARROBA: 249,850 PASTO: Carga: 2,498,500 // Kilo:19,988 // ARROBA: 249,850

Carga: 2,498,500 // Kilo:19,988 // ARROBA: 249,850 PEREIRA: Carga: 2,500,375// Kilo: 20,003 // ARROBA: 250,038

Carga: 2,500,375// Kilo: 20,003 // ARROBA: 250,038 POPAYÁN: Carga: 2,500,625// Kilo: 20,005 // ARROBA: 250,063

Carga: 2,500,625// Kilo: 20,005 // ARROBA: 250,063 SANTA MARTA: Carga: 2,502,125 // Kilo: 20,017 // ARROBA: 250,213

Carga: 2,502,125 // Kilo: 20,017 // ARROBA: 250,213 VALLEDUPAR: Carga: 2,499,750 // Kilo: 19,998 // ARROBA: 249,975

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: