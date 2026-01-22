¡Bajó! Precio del café en Colombia HOY jueves 22 de enero, según FNC
Para hoy, jueves 22 de enero, se reporta una caída en el precio del café, según el informe diario de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC).
En Colombia, el precio del café es monitoreado y regulado por la Federación Nacional de Cafeteros, entidad que diariamente publica un informe con los valores a los que se cotiza este producto tanto a nivel nacional como internacional.
La FNC también brinda apoyo a los caficultores que deseen exportar su café al mercado internacional. Para ello, es necesario realizar un registro en el portal web de la Federación Nacional de Cafeteros, donde, según lo indicado por la entidad, se debe presentar la documentación requerida para llevar a cabo el proceso de exportación conforme a lo establecido por la ley.
“Esta plataforma está dispuesta tanto para la administración del Registro de Exportador como para los registros de Planta Trilladora, Torrefactora y Fábrica de Café Soluble, por lo cual solo se admite una cuenta administradora por NIT (con dígito de verificación). Es decir, desde una cuenta se pueden administrar los diferentes registros asociados al mismo NIT”, menciona la entidad.
Así quedó el precio del café hoy, jueves 22 de enero, en Colombia
De acuerdo con el reporte diario de la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este jueves 22 de enero es de 2.500.000 pesos por la compra de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos, lo que evidencia una leve disminución frente al valor registrado el pasado 21 de enero, cuando se cotizaba en 2.560.000 pesos.
El informe también señala que el precio de la pasilla contenida en pergamino para este jueves se mantiene en 10.000 pesos por kilogramo, conservando el mismo valor del día anterior.
Precio del café en Colombia: así se cotiza hoy jueves 22 de enero en las diferentes ciudades del país
Tras el cierre de la Bolsa de Nueva York, la Federación Nacional de Cafeteros publica el precio con el que el café colombiano se cotiza en las diferentes ciudades del país. Según el informe diario, estos son los valores que se manejan actualmente en las distintas regiones de Colombia:
- ARMENIA: Carga: 2,500,500 // Kilo: 20,004 // ARROBA: 250,050
- BOGOTÁ: Carga: 2,499,250// Kilo: 19,994 // ARROBA: 249,925
- BUCARAMANGA: Carga: 2,498,875 // Kilo: 19,991 // ARROBA: 249,888
- BUGA: Carga: 2,501,250 // Kilo: 20,010 // ARROBA: 250,125
- CHINCHINÁ: Carga: 2,500,375 // Kilo: 20,003 // ARROBA: 250,038
- CÚCUTA: Carga: 2,498,375 // Kilo: 19,987 // ARROBA: 249,838
- IBAGUÉ: Carga: 2,499,625 // Kilo: 19,997 // ARROBA: 249,963
- MANIZALES: Carga: 2,500,375 // Kilo: 20,003 // ARROBA: 250,038
- MEDELLÍN: Carga: 2,499,625// Kilo: 19,997 // ARROBA: 249,963
- NEIVA: Carga: 2,498,750// Kilo: 19,990 // ARROBA: 249,875
- PAMPLONA: Carga: 2,498,500 // Kilo: 19,988 // ARROBA: 249,850
- PASTO: Carga: 2,498,500 // Kilo:19,988 // ARROBA: 249,850
- PEREIRA: Carga: 2,500,375// Kilo: 20,003 // ARROBA: 250,038
- POPAYÁN: Carga: 2,500,625// Kilo: 20,005 // ARROBA: 250,063
- SANTA MARTA: Carga: 2,502,125 // Kilo: 20,017 // ARROBA: 250,213
- VALLEDUPAR: Carga: 2,499,750 // Kilo: 19,998 // ARROBA: 249,975
