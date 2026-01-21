Caicedo se defiende de denuncias de acoso sexual: “una táctica nazi de la derecha y falsa izquierda”

Un escándalo sacude hoy al precandidato presidencia, Carlos Caicedo, por unas denuncias de acoso sexual que le hicieron varias mujeres que trabajaron con él cuando fue gobernador del Magdalena.

Se trata de varias denuncias que publicó La FM, en las que las mujeres lo señalan de presunto acoso sexual, tanto a él como a otros funcionarios de Fuerza Ciudadana.

Las mujeres aseguran que Caicedo les hacía insinuaciones de tipo sexual para poder “escalar” en los cargos a las mujeres.

¿Qué respondió Caicedo sobre las denuncias?

Cómo “calumnias” denominó el precandidato presidencial a las denuncias de acoso sexual que publicaron en su contra, y que ya estarían en el poder de la Fiscalía.

Dijo que, “no es casualidad que, tras aprobarse las firmas, reaparezcan las viejas estrategias para distraer y desestabilizar. Un chat sin verificación no es evidencia”.

Además, aseguró que instaurará una acción judicial en contra de quien está propiciando la publicación de las denuncias.