Personeros de Boyacá se manifestaron por crisis en la salud y fallas en atención

La protesta buscó visibilizar la crisis en la salud del departamento y presionar a las autoridades para garantizar atención a los pacientes.

Boyacá

La Asociación de Personeros de Boyacá se manifestó en defensa del derecho a la salud de los ciudadanos del departamento, ante la grave crisis que desde hacía varios meses venía afectando la prestación de los servicios médicos, especialmente a los usuarios de la Nueva EPS.

Según explicó Iván Leonardo Rodríguez, presidente de la Asociación de Personeros de Boyacá, la situación se había venido deteriorando desde hacía aproximadamente seis meses, pero se había agudizado a comienzos de este año por los problemas administrativos y financieros que enfrentaba esta entidad y su operador de medicamentos.

“Esta no era una manifestación de los personeros, era una manifestación en pro de la salud de los boyacenses. La crisis se profundizó con lo ocurrido con la Nueva EPS y con su dispensador de medicamentos, Discolmets, una empresa que demostró no tener la capacidad logística, financiera ni administrativa para cumplir con la labor que se le encomendó”, señaló.

El vocero explicó que la falta de pagos había provocado que varias IPS del departamento suspendieran los convenios con la Nueva EPS, lo que derivó en la cancelación masiva de citas médicas. “Había personas que llevaban esperando tres, cuatro, cinco meses o más, y de un día para otro les cancelaron sus citas, sin que existiera una respuesta clara sobre si se iban a reanudar los convenios o si serían trasladados a otras IPS”, agregó.

En cuanto a las reuniones que ha tenido la secretaria de Salud de #Boyacá con las EPS y dispensarios, Iván Leonardo indica que celebran que la @SecSaludBoyaca adelante dichos encuentros.

Rodríguez también advirtió que, pese a las múltiples acciones legales interpuestas, la situación no había mejorado. “Las acciones de tutela no estaban teniendo efecto, los fallos no se estaban cumpliendo. Incluso teníamos incidentes de desacato con fallo confirmado y aun así a los pacientes no les estaban entregando los medicamentos ni les estaban programando sus procedimientos”, indicó.

El presidente de la Asociación de Personeros fue enfático en señalar que el objetivo de la jornada no era generar sanciones, sino exigir soluciones de fondo. “Nuestro interés no era que se castigara a alguien, sino que se les brindaran garantías a los pacientes y se les suministraran los medicamentos, tratamientos y procedimientos que estaban necesitando con urgencia en todo el departamento”, concluyó.