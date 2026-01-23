MinEducación reconoce cierre de jardines y colegios privados ante caída de la matrícula

El Ministerio de Educación informó que es “consciente y solidario” con las dificultades que enfrentan jardines y colegios privados, especialmente aquellos que atienden a familias de los estratos 1, 2 y 3.

Según se indicó, esta situación ha generado inquietudes en las comunidades educativas y en la ciudadanía, por lo que se expuso un contexto para comprender lo que está ocurriendo.

De acuerdo con la información entregada, se trata de una situación que “se viene presentando desde hace varios años” y que se acentuó durante la pandemia del COVID-19, además de incrementarse recientemente por transformaciones económicas, sociales, demográficas y educativas que han impactado al país.

¿Hay menos niños en Colombia?

Uno de los principales factores señalados es la reducción de la natalidad. El DANE reportó que en 2024 se registraron 453.901 nacimientos, lo que representa una disminución del 12,0 % frente a 2023 y del 31,3 % en comparación con 2015. Esto, según el Ministerio, implica “una disminución progresiva en el número de estudiantes en edad escolar”.

A este escenario se suman cambios en las decisiones de las familias, algunas de las cuales optan por instituciones oficiales u otras modalidades como el estudio en casa, opción que el Ministerio recordó “no se encuentra reglamentada en el país”.

Estas transformaciones afectan de manera particular a colegios privados de menor tamaño, que enfrentan mayores retos para sostener su matrícula y operación.

En el caso de Bogotá, la cartera informó que a finales de 2025, 243 establecimientos educativos privados reportaron una matrícula inferior a 50 estudiantes, y de estos, 154 registraron una disminución frente a 2024. El Ministerio agregó que mantiene “espacios de diálogo y escucha permanentes” con el sector privado y que continuará trabajando “con responsabilidad, diálogo y transparencia”, poniendo en el centro el derecho a la educación y el bienestar de las comunidades educativas.

