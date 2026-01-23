Bayern Múnich vs. Augsburgo por fecha 19 Bundesliga: fecha, hora y cómo seguir a Luis Díaz EN VIVO

Luego de la fecha de Champions League entre semana, la Bundesliga regresa con su fecha 19. Bayern Múnich tiene otra oportunidad de seguir sumando puntos en el campeonato y alejarse en el primer puesto del más inmediato perseguidor, Borussia Dortmund, que está a 11 puntos.

El conjunto bávaro llega a su partido contra el Augsburgo luego de imponerse 2-0 al Union St. Gilloise de Bélgica, juego en el que Luis Díaz disputó los 90 minutos, pero en el que se quedó nuevamente sin marcar. Por su parte, en su más reciente salida en Bundesliga, venció 1-5 al Leipzig.

Luis Díaz, en búsqueda de volver a marcar gol

Lucho acostumbró a la afición del Bayern a tener participación directa en goles casi que en cada partido. La estadística marca que, a la fecha, en 26 juegos por todas las competiciones, ha aportado 14 goles y 10 asistencias.

No obstante, en los últimos dos partidos no ha tenido ni goles ni asistencias, por lo que el juego contra el Augsburgo se presenta como una gran oportunidad para volver a encontrarse con el gol. En la competición local, cuenta con 9 anotaciones, siendo uno de los máximos artilleros, y el mismo número de asistencias.

Fecha, hora y cómo seguir Bayern vs. Augsburgo

Viernes 24 de enero

- Bayern vs. Augsburgo

- Estadio: Allianz Arena

- Hora: 9:30 p.m.

Usted podrá seguir las emociones de este partido mediante el minuto a minuto de caracol.com.co. Por su parte, la transmisión de televisión para Colombia estará a cargo de Disney+