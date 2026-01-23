Bucaramanga

Más de 2.000 propietarios de Barrancabermeja tendrán ajuste en la tarifa del impuesto predial

La medida aplica para los barrios Galán, Palmira y Parnaso, afectados por la actualización catastral de 2023.

Julián Peña, director de Ingresos de la Alcaldía de Barrancabermeja

María José Parra Cepeda

Bucaramanga

La Alcaldía de Barrancabermeja anunció el ajuste en la tarifa del impuesto predial para los barrios Galán, Palmira y Parnaso, sectores que fueron los más afectados tras la actualización catastral de 2023.

La medida beneficiará a más de 2.000 propietarios de inmuebles, quienes pasarán de pagar una tarifa del 12 x 1.000 al 7 x 1.000. El ajuste fue socializado esta semana con la comunidad, luego de mesas de trabajo adelantadas entre la administración municipal y los líderes comunales de estos barrios.

Julián Peña, director de Ingresos de la Alcaldía de Barrancabermeja, explicó que la reducción representa un alivio significativo para estos sectores:

“Con el Acuerdo 034 de 2025 la tarifa del impuesto predial en Galán, Palmira y Parnaso baja del 12 por mil al 7 por mil, lo que representa un alivio para más de 2.000 propietarios”.

Además del ajuste tarifario, la Alcaldía aprobó un descuento del 100 % en los intereses de mora para los propietarios que tengan deudas correspondientes a las vigencias 2024 y 2025, generadas tras el incremento en el cobro.

Los contribuyentes podrán ponerse al día pagando la totalidad de la obligación o acceder a facilidades de pago, siempre que el trámite se realice hasta el 31 de julio de 2026. La administración municipal reiteró el llamado a la comunidad para que aproveche estos beneficios.

