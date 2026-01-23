Gobernación de Santander dio incentivos a estudiantes destacados en las pruebas Saber 11 2025

La Gobernación de Santander entregó un reconocimiento a cuatro estudiantes que obtuvieron los mejores resultados en las pruebas Saber 11 del año 2025, provenientes de los 82 municipios no certificados del departamento, como parte de una estrategia para fortalecer la excelencia académica y el mérito estudiantil en la región.

Durante el acto protocolario, los estudiantes recibieron un diploma de reconocimiento y un incentivo económico de dos millones de pesos cada uno, con el objetivo de motivar el acceso y permanencia en la educación superior, así como resaltar el esfuerzo, la disciplina y la dedicación reflejados en sus resultados.

La Gobernación señaló que continuará impulsando programas y estrategias orientadas a mejorar la calidad educativa, fortalecer los procesos de preparación académica y acompañar a los estudiantes en su tránsito hacia la educación superior, como parte de su compromiso con el desarrollo social y el futuro del departamento.

Con este reconocimiento, el gobierno departamental reafirmó su apuesta por la educación como eje de transformación social, destacando que los buenos resultados en las pruebas de Estado reflejan el esfuerzo conjunto de estudiantes, docentes, familias e instituciones educativas en Santander.