Kapo anunció segunda fecha en Bogotá: precio de las boletas y fecha de venta

El artista colombiano Kapo se ha consolidado como una de las nuevas figuras de la música urbana en el país, gracias a una propuesta que mezcla sonidos del pop latino y el afrobeat.

En los últimos meses, su crecimiento ha sido evidente contando con mas de 20 millones de oyentes mensuales en Spotify y logrando sold out en escenarios en vivo, donde ha logrado conectar con un público cada vez más amplio.

Su actual gira, llamada ‘Por si alguien nos escucha Tour’, ha registrado una alta demanda en varias ciudades, un hecho que lo ha posicionado como uno de los nombres emergentes con mayor proyección en la escena musical nacional.

Gracias al apoyo de sus fanáticos, el artista logró vender la totalidad de las entradas para su presentación del próximo 7 de marzo en el Movistar Arena.

Ante este resultado, este miércoles 22 de enero anunció, a través de sus redes sociales, una nueva fecha de su show en Bogotá, programada para el 10 de mayo.

Precios de las entradas para la segunda fecha del concierto de Kapo en Bogotá

Tras agotar la boletería de su primera fecha, Kapo confirmó una segunda presentación en el Movistar Arena.

Los precios para el 10 de mayo van desde los 99.000 pesos más servicio, correspondientes a las localidades del tercer piso, hasta los 399.000 pesos más servicio para la zona Fan Sur.

¿A qué hora abrirá la boletería de la segunda fecha del concierto de Kapo en Bogotá?

Según informó Tuboleta, empresa encargada de la venta de las entradas, la boletería contará con tres etapas.

La primera corresponde a la preventa para clientes Movistar, que iniciará el sábado 24 de enero a las 10:00 de la mañana y se extenderá hasta el lunes 26 de enero a las 9:59 de la mañana.

La segunda será la preventa para usuarios del programa de fidelización Vive Terpel, la cual comenzará el lunes 26 de enero a las 10:00 de la mañana y finalizará el miércoles 28 de enero a las 9:59 de la mañana.

Finalmente, la venta para el público general estará disponible desde el miércoles 28 de enero a las 10:00 de la mañana y se mantendrá activa hasta agotar la boletería.

Con esta segunda fecha en Bogotá, Kapo reafirma el momento de crecimiento que atraviesa en su carrera musical y el interés que ha despertado entre el público capitalino.

El artista suma así un nuevo hito en su trayectoria, mientras continúa su gira por diferentes ciudades del país, consolidando su presencia en los principales escenarios de la música en Colombia.

